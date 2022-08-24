"Рай для російських грошей": США пригрозили турецькому бізнесу санкціями за зв'язки з РФ, — WSJ

Адміністрація Байдена застерегла компанії в Туреччині від співпраці з російськими установами та громадянами РФ серед тих, хто перебуває під санкціями.

Мінфін США посилює тиск на Туреччину, застерігаючи місцеві компанії від співпраці з підсанкційними російськими установами та деякими громадянами РФ. Про це пише The Wall Street Journal.

Як повідомляється, заступник міністра фінансів США Воллі Адеємо направив листа до Американської торгової палати в Туреччині, в якому заявив, що турецькі компанії ризикують потрапити під санкції, якщо вестимуть справи з російськими особами, щодо яких запроваджено міжнародні обмеження.

"Будь-які фізичні або юридичні особи, які надають матеріальну підтримку особам, включеним до списку США, самі наражаються на ризик санкцій США", — наголосив Адеємо у своєму зверненні.

Як зазначив заступник міністра, турецькі банки не можуть співпрацювати з підсанкційними фінансовими установами країни-агресора і зберігати робочі відносини з американськими банками.

Копії листа також направили до Турецької асоціації промисловості та бізнесу [TUSIAD], яка є провідною в країні.

"Письмові попередження є ескалацією зусиль США, спрямованих на те, щоб змусити турецькі інститути дотримуватись міжнародних санкцій, введених проти Росії після її повномасштабного вторгнення в Україну в лютому", — пояснюють журналісти.

Як вважає видання, після повномасштабного вторгнення та введення санкцій проти РФ Туреччина стала "раєм для російських грошей": олігархи паркують тут суперяхти, а технічні працівники перевозять гроші у валізах. Вондочас турецький уряд продовжує підтримувати відносини як із Росією, так і з Україною. Анкара постачає Києву зброю, але разом з тим вважає за краще не приєднуватися до західних санкцій проти країни-агресора.

Нагадаємо, Туреччина передала Україні 50 броньовиків Kirpi із власних запасів. Українська армія отримала автомобілі із захистом від мін, кріслами, стійкими до вибухів та камеру заднього виду.

Раніше ми писали про те, що Туреччина цього року почала купувати вдвічі більше нафти в Росії. Нині за день імпортується близько 200 тисяч барелів, а торік було не більше ніж 98 тисяч.