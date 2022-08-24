"Рай для российских денег": США пригрозили турецкому бизнесу санкциями за связи с РФ, – WSJ

Администрация Байдена предостерегла компании в Турции от сотрудничества с российскими учреждениями и гражданами РФ из числа тех, кто находится под санкциями.

Минфин США усиливает давлению на Турцию, предостерегая местные компании от сотрудничества с подсанкционными российскими учреждениями и отдельными гражданами РФ. Об этом пишет The Wall Street Journal.

Как сообщается, заместитель министра финансов США Уолли Адейемо направил письмо в Американскую торговую палату в Турции, в котором заявил, что турецкие компании рискуют попасть под санкции, если будут вести дела с российскими лицами, в отношении которых введены международные ограничения.

"Любые физические или юридические лица, оказывающие материальную поддержку лицам, включенным в список США, сами подвергаются риску санкций США", – подчеркнул Адейемо в своем обращении.

Как отметил замминистра, турецкие банки не могут сотрудничать с подсанкционными финансовыми учреждения страны-агрессора и при этом сохранять рабочие отношения с американскими банками.

Копии письма также были направлены в Турецкую ассоциацию промышленности и бизнеса [TUSIAD], которая является ведущей в стране.

"Письменные предупреждения являются эскалацией усилий США, направленных на то, чтобы заставить турецкие институты соблюдать международные санкции, введенные против России после ее полномасштабного вторжения в Украину в феврале", – объясняют журналисты.

Как считает издание, после полномасштабного вторжения и введения санкций против РФ Турция стала "раем для российских денег": олигархи паркуют здесь суперяхты, а технические работники перевозят деньги в чемоданах. При этом турецкое правительство продолжает поддерживать отношения как с Россией, так и с Украиной. Анкара поставляет Киеву оружие, но при этом предпочитает не присоединяться к западным санкциям против страны-агрессора.

Напомним, Турция передала Украине 50 броневиков Kirpi из собственных запасов. Украинская армия получила автомобили с защитой от мин, креслами, устойчивыми к взрывам и камеру заднего вида.

Ранее мы писали о том, что Турция в этом году стала покупать в 2 раза больше нефти у России. Сейчас в день импортируется около 200 тысяч баррелей, а в прошлом году было не более 98 тысяч.