РФ ежемесячно зарабатывает более $1 млрд на экспорте продукции в США, — AP

По информации журналистов, с момента вторжения в Украину в американские порты прибыли более 3600 партий древесины, металлов, резины, нефти и других товаров.

Спустя полгода вторжения в Украину Россия зарабатывает более $1 млрд каждый месяц на торговле с США. Об этом пишет американское издание Assosiated Press.

В издании отмечают, что президент США Джо Байден пообещал "причинить боль" и нанести "сокрушительный удар" Владимиру Путину посредством торговых ограничений на водку, алмазы, бензин. Однако в американские порты с февраля прибыли более 3600 партий древесины, металлов, резины, нефти и других товаров.

[ + – ] Что США импортирует из РФ

Это почти вдвое меньше, чем товарооборот между странами за тот же период в 2021 году, тогда он составлял около 6000 партий.

Кроме того, американские власти не планируют запрещать поставки российских удобрений, которых прибыло 100 партий. А запрещенные нефть и газ из России продолжали поступать в Америку из-за периода "сворачивания", позволяющего компаниям выполнять существующие контракты.

Также среди импортированных из России товаров есть практически 4000 тонн патронов, радиоактивный гексафторид уран. Он не подпадает под санкции и приносит российскому государственному АО "Тенекс" миллионы долларов. Также США закупают сельскохозяйственную продукцию и пищевые продукты.

В частности, американские кондитеры импортируют из России продукты и любимые конфеты российских иммигрантов фабрики "Красный октябрь". Каждые несколько недель из России поступают партии гречки, сухофруктов и шоколада.

Напомним, 24 августа издание WSJ сообщало, что США пригрозили турецкому бизнесу санкциями за связи с РФ. Администрация Байдена предостерегла компании в Турции от сотрудничества с российскими учреждениями и гражданами РФ из числа тех, кто находится под санкциями.

Ранее журналисты Reuters писали, что экономика РФ избежала краха после введенных санкций из-за повышения цен на нефть. Таким образом влияние санкций удалось смягчить, хотя их все равно ощутили в РФ.