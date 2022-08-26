РФ щомісяця заробляє понад $1 млрд на експорті продукції в США, — AP

За інформацією журналістів, із моменту вторгнення в Україну в американські порти прибуло понад 3600 партій деревини, металів, гуми, нафти й інших товарів.

Через пів року вторгнення в Україну Росія заробляє понад $1 млрд щомісяця на торгівлі зі США. Про це пише американське видання Assosiated Press.

У виданні зазначають, що президент США Джо Байден пообіцяв "завдати болю" та "нищівного удару" Володимиру Путіну за допомогою торгових обмежень на горілку, алмази, бензин. Однак в американські порти з лютого прибули понад 3600 партій деревини, металів, гуми, нафти й інших товарів.

[ + – ] Що США імпортує з РФ

Це майже вдвічі менше, ніж товарообіг між країнами за той же період 2021 року, тоді він складав близько 6000 партій.

Крім того, американська влада не планує забороняти постачання російських добрив, яких прибуло 100 партій. А заборонені нафта й газ із Росії продовжували надходити в Америку через період "згортання", що дозволяє компаніям виконувати чинні контракти.

Також серед імпортованих із Росії товарів є майже 4000 тонн набоїв, радіоактивний гексафторид урану. Він не підпадає під санкції та приносить російському державному АТ "Тенекс" мільйони доларів. Також США закуповують сільськогосподарську продукцію та харчові продукти.

Зокрема, американські кондитери імпортують із Росії продукти й улюблені цукерки російських іммігрантів фабрики "Червоний жовтень". Кожні кілька тижнів із Росії надходять партії гречки, сухофруктів і шоколаду.

Нагадаємо, 24 серпня видання WSJ повідомляло, що США пригрозили турецькому бізнесу санкціями через зв'язок із РФ. Адміністрація Байдена застерегла компанії в Туреччині від співпраці з російськими установами та громадянами РФ серед тих, хто перебуває під санкціями.

Раніше журналісти Reuters писали, що економіка РФ уникла краху після введених санкцій через підвищення нафтових цін. Так уплив санкцій вдалося пом'якшити, хоча їх усе одно відчули в РФ.