Горит 117 локаций: в России площадь пожаров за сутки выросла до 122 тысяч га

Территория возгораний в стране-агрессоре увеличилась на 12 тысяч га. Самый масштабный пожар – в Якутии, там под огнем оказалось почти 75 тысяч га. МЧС РФ жалуется на нехватку техники и заявляет о поджогах.

За прошедшие сутки площадь лесных пожаров в Российской Федерации увеличилась на 12 тыс. га и теперь составляет 122 тыс. га. Об этом пишет российское агентство ТАСС со ссылкой на пресс-службу федеральной Авиалесоохраны.

Как уточняют журналисты, вчера, 25 августа, россиянам удалось ликвидировать 64 лесных пожара на площади в 237 га.

По состоянию на сегодня на территории страны-агрессора продолжает бушевать 117 лесных пожаров на общей площади 122 507 га.

Наибольшая площадь возгораний зафиксирована в Республике Саха (Якутия), где горит 74,7 тыс. га.

Крупные природные пожары зафиксированы в Республике Коми (15,7 тыс. га), Рязанской (14 тыс. га) и Нижегородской (6,5 тыс. га) областях, а также в Ханты-Мансийском автономном округе (7 тыс. га). Помимо этого, лесные пожары на площади менее 1 тыс. га продолжаются в Свердловской, Архангельской, Псковской, Волгоградской, Костромской и Ульяновской областях, Республике Марий Эл, Туве, Ямало-Ненецком автономном округе, в Алтайском и Пермском краях.

Небольшие пожары есть на землях Минобороны РФ в Нижегородской, Рязанской, Оренбургской и Ивановской областях.

В заповедниках Рязанской области зафиксировано три пожара общей площадью в 3,4 тыс. В Ханты-Мансийском АО горит 6 га лесов в заповеднике "Малая Сосьва".

[ + – ] В МЧС России жалуются на нехватку техники для тушения.

В тушении пожаров задействовано более 5 тыс. человек и 912 единиц техники. В 64 регионах России введен особый противопожарный режим, в шести из них объявлен режим ЧС.

23 августа российское правительство создало специальную комиссию по ликвидации лесных пожаров. При этом глава МЧС страны-агрессора Александр Куренков жалуется на нехватку специализированной техники.

Причина пожаров в РФ – поджоги

Губернатор Ростовской области РФ Василий Голубев считает, что среди причин пожаров в регионе не исключены поджоги.

№Мы видим, что здесь есть и человеческий фактор. Мы не исключаем поджоги", — заявил он.

Глава МЧС РФ Александр Куренков также говорил, что "диверсии" могут быть причиной лесных пожаров в Рязанской области.

"Мы видим определенные диверсионные моменты. В голове пожара есть элементы поджогов", — в частности, отмечал он.

Вчера, 25 августа, Фокус рассказывал, как Россию охватили пожары. Москву окутал смог, и в столице страны-агрессора объявили наивысший уровень пожарной опасности.

Также мы писали, что в Белгородской области горел очередной склад боеприпасов. Из-за этого объявили эвакуацию жителей.