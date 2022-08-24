Россия в огне: пожар в Рязанской области двинулся в сторону Подмосковья (фото, видео)
Из-за сильного пожара два дня назад Москву окутал смог. В городе был объявлен наивысший уровень пожарной опасности.
В России опять не спокойно. Лесные пожары в Рязанской области двинулись в сторону Шатурского района Подмосковья, сообщает прокремлевский ТАСС.
"На сегодняшний день пожар распространяется, еще раз повторю, в сторону Шатурского района Московской области. То есть не к границе Владимирской области, а на северо-запад", — рассказал директор департамента лесного хозяйства Владимирской области Евгений Малышев.
Он добивал, что расстояние от лесных пожаров в Рязанской области до границы с Владимирской областью сократилось на четыре километра за двое суток и сейчас составляет около 23 километров.
Ранее мы сообщали, что Москву окутал сильный смог. В городе был объявлен наивысший уровень пожарной опасности. Россияне жаловались на запах гари в нескольких районах столицы РФ. Причиной стали крупные лесные пожары в соседней Рязанской области.
Также мы писали, что в Белгородской области горел очередной склад боеприпасов. Из-за этого объявили эвакуацию жителей.
Напомним, что во временно оккупированном поселке Майское в Крыму возник пожар в месте хранения боеприпасов в российской воинской части.