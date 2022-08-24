Росія у вогні: пожежа в Рязанській області рушила в бік Підмосков'я (фото, відео)

Через сильну пожежу два дні тому Москву огорнув смог. У місті оголошено найвищий рівень пожежної небезпеки.

У Росії знову не спокійно. Лісові пожежі в Рязанській області рушили у бік Шатурського району Підмосков'я, повідомляє прокремлівський ТАСС.

"На сьогодні пожежа поширюється, ще раз повторюю, у бік Шатурського району Московської області. Тобто не до кордону Володимирської області, а на північний захід", — розповів директор департаменту лісового господарства Володимирської області Євген Малишев.

Він додав, що відстань від лісових пожеж у Рязанській області до кордону з Володимирською областю скоротилася на чотири кілометри за дві доби й зараз становить близько 23 кілометрів.

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Раніше ми повідомляли, що Москву огорнув сильний смог. У місті оголошено найвищий рівень пожежної небезпеки. Росіяни скаржилися на запах гару у кількох районах столиці РФ. Причиною стали великі лісові пожежі у Рязанській області.

Також ми писали, що у Бєлгородській області горів черговий склад боєприпасів. Через це оголосили евакуацію жителів.

Нагадаємо, що у тимчасово окупованому селищі Майське у Криму виникла пожежа у місці зберігання боєприпасів у російській військовій частині.