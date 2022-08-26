Горить 117 локацій: у Росії площа пожеж за добу зросла до 122 тисяч га

Територія спалаху в країні-агресорі збільшилася на 12 тисяч га. Найбільша пожежа — в Якутії, там під вогнем опинилося майже 75 тисяч га. МНС РФ скаржиться на нестачу техніки та заявляє про підпали.

Минулої доби площа лісових пожеж у Російській Федерації збільшилася на 12 тис. га і тепер становить 122 тис. га. Про це пише російське агентство ТАРС із посиланням на пресслужбу федеральної авіалісоохорони.

Як уточнюють журналісти, вчора, 25 серпня, росіянам вдалося ліквідувати 64 лісові пожежі на площі 237 га.

Станом на сьогодні на території країни-агресора продовжує вирувати 117 лісових пожеж на загальній площі 122 507 га.

Найбільшу площу загорянь зафіксовано в Республіці Саха (Якутія), де горить 74,7 тис. га.

Великі природні пожежі зафіксовані в Республіці Комі (15,7 тис. га), Рязанській (14 тис. га) і Нижегородській (6,5 тис. га) областях, а також у Ханти-Мансійському автономному окрузі (7 тис. га). Крім цього, лісові пожежі на площі менше 1 тис. га тривають у Свердловській, Архангельській, Псковській, Волгоградській, Костромській і Ульянівській областях, Республіці Марій Ел, Туві, Ямало-Ненецькому автономному окрузі, Алтайському та Пермському краях.

Невеликі пожежі є на землях Міноборони РФ у Нижегородській, Рязанській, Оренбурзькій та Іванівській областях.

У заповідниках Рязанської області зафіксовано три пожежі загальною площею 3,4 тис. У Ханти-Мансійському АО горить 6 га лісів у заповіднику "Мала Сосьва".

[ + – ] У МНС Росії скаржаться на нестачу техніки для гасіння

У гасінні пожеж задіяли понад 5 тис. осіб і 912 одиниць техніки. У 64 регіонах Росії запроваджено особливий протипожежний режим, у шести з них оголошено режим НС.

23 серпня російський уряд створив спеціальну комісію з ліквідації лісових пожеж. При цьому глава МНС країни-агресора Олександр Куренков скаржиться на нестачу спеціалізованої техніки.

Причина пожеж у РФ — підпали

Губернатор Ростовської області РФ Василь Голубєв вважає, що серед причин пожеж у регіоні не виключені підпали.

"Ми бачимо, що тут є й людський фактор. Ми не виключаємо підпали", — заявив він.

Глава МНС РФ Олександр Куренков також говорив, що "диверсії" можуть спричинити лісові пожежі в Рязанській області.

"Ми бачимо певні диверсійні моменти. У голові пожежі є елементи підпалів", — зазначав він.

Учора, 25 серпня, Фокус розповідав, як Росію охопили пожежі. Москву огорнув смог, і в столиці країни-агресора оголосили найвищий рівень пожежної небезпеки.

Також ми писали, що в Білгородській області горів черговий склад боєприпасів. Через це оголосили евакуацію мешканців.