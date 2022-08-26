У берегов Филиппин загорелся паром: на борту было более 80 пассажиров (фото, видео)

Пассажирское судно MV Asia Philippines начало гореть при подъезде к Маниле, некоторые пассажиры думали спастись бегством и прыгали в море. Известно, что паром вез 15 автомобилей.

В Филиппинах загорелся паром с 82 пассажирами и членами экипажа на борту во время приближения к порту на юге от Манилы. Об этом сообщило местное издание The Manila Times со ссылкой на береговую охрану.

Пассажирское судно MV Asia Philippines прибыло из близлежащего города Калапан в провинции Восточный Миндоро. Корабль находился рядом с другими судами в километре от порта Батангас, рассказали охранники.

Береговая охрана Филиппин направила 2 судна для проведения поисково-спасательных операций. На борту парома находились 34 члена экипажа и 48 пассажиров.

Местный телеканал ABS-CBN сообщил, что на борту парома были 15 автомобилей. Некоторые пассажиры прыгнули в море, когда начался пожар.

По меньшей мере 73 человека спасли, пишет агентство Associated Press. Известно, что среди выживших была 44-летняя женщина, ее доставили ​​в больницу с множественными травмами.

На некоторых фотографиях с места события видно пламя и черный дым от горящего парома. Причину возгорания еще не выяснили.

[ + – ] Причину возгорания на пароме MV Asia Philippines еще выясняют

По словам береговой охраны, паром MV Asia Philippines может перевозить до 400 пассажиров. Охранники говорят, что в прошлом были случаи, когда паромы перевозили незарегистрированных пассажиров в нарушение правил.

Фокус ранее писал о пожаре в Ионическом море у берегов Греции на борту парома Euroferry Olympia, тогда корабль вез 237 человек.

В декабре прошлого года у берегов Бангладеш ночью горел паром, погибло более 37 человек. Пытавшиеся спастись в воде утонули, почти 100 человек доставили с ожогами в больницу.