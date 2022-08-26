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Біля берегів Філіппін спалахнув пором: на борту було понад 80 пасажирів (фото, відео)

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Фото: Скрін відео | Берегова охорона Філіппін спрямувала 2 судна для пошуково-рятувальних операцій

Пасажирське судно MV Asia Philippines почало горіти під час під'їзду до Маніли, деякі пасажири думали врятуватися втечею і стрибали у море. Відомо, що пором віз 15 автомобілів.

У Філіппінах спалахнув пором із 82 пасажирами та членами екіпажу на борту в процесі наближення до порту на півдні від Маніли. Про це повідомило місцеве видання The Manila Times із посиланням на берегову охорону.

Пасажирське судно MV Asia Philippines прибуло з довколишнього міста Калапан у провінції Східний Міндоро. Корабель знаходився поряд з іншими суднами за кілометр від порту Батангас, розповіли охоронці.

Берегова охорона Філіппін спрямувала 2 судна для проведення пошуково-рятувальних операцій. На борту порома знаходилися 34 члени екіпажу та 48 пасажирів.

Місцевий телеканал ABS-CBN повідомив, що на борту порома було 15 автомобілів. Деякі пасажири стрибнули в море, коли почалася пожежа.

Щонайменше 73 особи врятували, пише агентство Associated Press. Відомо, що серед тих, хто вижив, була 44-річна жінка, її доставили до лікарні з множинними травмами.

На деяких фото з місця події видно полум'я і чорний дим від порома, що горить. Причину займання ще не з'ясували.

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Причину займання на поромі MV Asia Philippines ще з'ясовують

За словами берегової охорони, пором MV Asia Philippines може перевозити до 400 пасажирів. Охоронці кажуть, що в минулому були випадки, коли пороми перевозили незареєстрованих пасажирів, порушуючи правила.

Фокус раніше писав про пожежу в Іонічному морі біля берегів Греції на борту порома Euroferry Olympia, тоді корабель віз 237 людей.

У грудні минулого року біля берегів Бангладеш уночі горів пором, загинули понад 37 людей. Ті, хто намагався врятуватися у воді, потонули, майже 100 людей доставили з опіками до лікарні.