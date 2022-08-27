Пятеро раненых: неизвестный начал стрелять по людях в центре Оттавы (видео)

Неизвестный открыл огонь по толпе, когда люди двигались местному рынку после закрытия баров и магазинов. Очевидцы рассказывают о раненых с огнестрельными ранениями, которые лежали на земле.

В Оттаве на рынке ByWard вскоре после закрытия баров и ресторанов произошла стрельба. Неизвестный начал вести огонь по людям, в результате чего было ранено три человека. Их пришлось отправить в больницу, о чем пишет сайт CTVnews.

В сообщении сказано, что полиция Оттавы получила несколько звонков в службу экстренной помощи с сообщением о стрельбе на Йорк-стрит. На месте происшествия были обнаружены трое мужчин с огнестрельными ранениями. Парамедики Оттавы сообщили, что раненые были госпитализированы. Их состояние оценили как тяжелое, но стабильное.

Журналисты пишут, что вскоре после стрельбы следователи получили информацию о том, что в результате инцидента могли быть ранены еще двое мужчин. Полиция сообщает, что один из них обратился за медицинской помощью в больницу за пределами Оттавы. Следователи выясняют, связаны ли травмы со стрельбой.

По словам свидетелей, было слышно несколько выстрелов. Затем они увидели троих раненых, которые лежали на земле.

[ + – ] Стрельба в Оттаве

Ранее Фокус писал, что полиция в Британии решила продать видео с допросом "Брайтонского убийцы кошек". В прошлом году 54-летнего Стива Буке, жертвами которого стали более десятка животных, приговорили к пяти годам заключения. В тюрьме "убийца кошек" умер от рака. Полиция Сассекса решила продать видеозапись, сделанную после его задержания.

Еще напомним, что Белый медведь напал на туристический лагерь на Шпицбергене и ранил женщину. Полиция открыла огонь по животному, пытаясь его отпугнуть. Позже тяжело раненного медведя пришлось пристрелить.