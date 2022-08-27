Пятеро раненых: неизвестный начал стрелять по людях в центре Оттавы (видео)
Неизвестный открыл огонь по толпе, когда люди двигались местному рынку после закрытия баров и магазинов. Очевидцы рассказывают о раненых с огнестрельными ранениями, которые лежали на земле.
В Оттаве на рынке ByWard вскоре после закрытия баров и ресторанов произошла стрельба. Неизвестный начал вести огонь по людям, в результате чего было ранено три человека. Их пришлось отправить в больницу, о чем пишет сайт CTVnews.
В сообщении сказано, что полиция Оттавы получила несколько звонков в службу экстренной помощи с сообщением о стрельбе на Йорк-стрит. На месте происшествия были обнаружены трое мужчин с огнестрельными ранениями. Парамедики Оттавы сообщили, что раненые были госпитализированы. Их состояние оценили как тяжелое, но стабильное.
Журналисты пишут, что вскоре после стрельбы следователи получили информацию о том, что в результате инцидента могли быть ранены еще двое мужчин. Полиция сообщает, что один из них обратился за медицинской помощью в больницу за пределами Оттавы. Следователи выясняют, связаны ли травмы со стрельбой.
По словам свидетелей, было слышно несколько выстрелов. Затем они увидели троих раненых, которые лежали на земле.
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