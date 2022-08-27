П'ятеро поранених: невідомий почав стріляти по людях у центрі Оттави (відео)

Невідомий відкрив вогонь по натовпу, коли люди рухалися на місцевому ринку після закриття барів і магазинів. Очевидці розповідають про поранених із вогнепальними пораненнями, які лежали на землі.

У Оттаві на ринку ByWard невдовзі після закриття барів та ресторанів сталася стрілянина. Невідомий почав вести вогонь по людях, внаслідок чого було поранено троє людей. Їх довелося відправити до лікарні, про що пише сайт CTVnews.

У повідомленні сказано, що поліція Оттави отримала кілька дзвінків до служби екстреної допомоги із повідомленням про стрілянину на Йорк-стріт. На місці події було виявлено трьох чоловіків з вогнепальними пораненнями. Парамедики Оттави повідомили, що поранених було госпіталізовано. Їхній стан оцінили як важкий, але стабільний.

Журналісти пишуть, що незабаром після стрілянини слідчі отримали інформацію про те, що в результаті інциденту було поранено ще двох чоловіків. Поліція повідомляє, що один із них звернувся за медичною допомогою до лікарні за межами Оттави. Слідчі з'ясовують, чи пов'язані травми зі стріляниною.

За словами свідків, було чути кілька пострілів. Потім вони побачили трьох поранених, які лежали на землі.

[ + – ] Стрілянина в Оттаві

Раніше Фокус писав, що поліція у Британії вирішила продати відео з допитом "Брайтонського вбивці кішок". Минулого року 54-річного Стіва Буке, жертвами якого стали понад десяток тварин, засудили до п'яти років ув'язнення. У в'язниці "вбивця котів" помер від раку. Поліція Сассекса вирішила продати відеозапис, зроблений після його затримання.

Ще нагадаємо, що Білий ведмідь напав на туристичний табір на Шпіцбергені та поранив жінку. Поліція відкрила вогонь по тварині, намагаючись її відлякати. Пізніше тяжко пораненого ведмедя довелося пристрелити.