Россия стала для НАТО проблемой не только в Украине, - Столтенберг

Генсек НАТО заявил, что Россия вновь открыла сотни военных объектов советской эпохи в Арктике, используя этот регион для испытаний новых систем вооружений.

Россия наращивает свои военные возможности в Арктике. На севере Москва и Пекин формируют стратегическое партнерство, которое бросает вызов интересам Альянса. Об этом рассказал Генсек НАТО Йенс Столтенберг, пишет издание Reuters.

Сообщается, что он поприветствовал решение Канады увеличить инвестиции в систему обороны Северной Америки.

"Значение Крайнего Севера возрастает для НАТО и Канады, потому что мы наблюдаем значительное наращивание российской военной мощи", — сказал Столтенберг.

В материале сказано, что Канаду ранее не раз критиковали за то, что она слишком мало тратит на свой военный бюджет как страна-член Альянса. Но после полномасштабного вторжения России в Украину Канада заявила, что инвестирует 4,9 миллиарда канадских долларов (3,8 миллиарда долларов США) в модернизацию NORAD, совместной американо-канадской североамериканской оборонной системы. Деньги будут выделяться на протяжении следующих шести лет.

В четверг Трюдо и Столтенберг посетили Кембридж-Бей, Нунавут, деревню за Полярным кругом, где находится радиолокационный пост противовоздушной обороны. Он является частью системы оповещения NORAD на севере, которая, ккак уверены многие специалисты, нуждается в модернизации.

Система, которой более шестидесяти лет, обнаруживает угрозы безопасности в Северной Америке, а ее радар раннего предупреждения для полярного региона был создан в конце 1980-х годов.

И Трюдо, и Столтенберг согласились с тем, что изменение климата делает Арктику более доступной для экономической и военной деятельности, что усиливает озабоченность по поводу безопасности.

Ранее Фокус писал, что МИД Украины призвал подписать петицию для наказания президента РФ. Петицию уже подписали более 1,8 млн человек. Идею по созданию спецтрибунала поддержало юридическое сообщество и гражданское общество, Европейский парламент, ПАСЕ, ОБСЕ и НАТО.

Еще напомним, что в Пентагоне заявили, что Украина в течение трех лет перейдет на стандарты НАТО. Минобороны США не исключают, что в ВСУ продолжат использование систем и боеприпасов советского образца, которые изготавливают в Украине. Но постепенно армия перейдет на стандарты НАТО.