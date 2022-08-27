Росія стала для НАТО проблемою не лише в Україні, — Столтенберг

Генсек НАТО заявив, що Росія знову відкрила сотні військових об'єктів радянської доби в Арктиці, використовуючи цей регіон для випробування нових систем озброєнь.

Росія нарощує свої військові здібності в Арктиці. На півночі Москва та Пекін формують стратегічне арктичне партнерство, яке кидає виклик цінностям та інтересам НАТО. Про це розповів Генсек НАТО Єнс Столтенберг, пише видання Reuters.

Повідомляється, що він привітав рішення Канади збільшити інвестиції у систему оборони Північної Америки.

"Значення Крайньої Півночі зростає для НАТО та Канади, тому що ми спостерігаємо значне нарощування російської військової сили", — сказав Столтенберг.

У матеріалі сказано, що Канаду раніше критикували за те, що вона надто мало витрачає на свій військовий потенціал як член НАТО. Але після повномасштабного вторгнення Росії в Україну Канада заявила в червні, що інвестує 4,9 мільярда канадських доларів (3,8 мільярда доларів США) протягом наступних шести років у модернізацію NORAD, спільної американсько-канадської північноамериканської оборонної системи.

У четвер Трюдо та Столтенберг відвідали Кембрідж-Бей, Нунавут, село за Полярним колом, де знаходиться радіолокаційний пост протиповітряної оборони. Він є частиною системи оповіщення NORAD на півночі, яка, за словами експертів, гостро потребує модернізації.

Система, якій понад шістдесят років, виявляє загрози безпеці в Північній Америці, а її радар раннього попередження для полярного регіону було створено наприкінці 1980-х років.

І Трюдо, і Столтенберг погодилися з тим, що зміна клімату робить Арктику більш доступною для економічної та військової діяльності, що посилює занепокоєння щодо безпеки.

Раніше Фокус писав, що МЗС України закликало підписати петицію для покарання президента РФ. Петицію вже підписали понад 1,8 млн людей. Ідею щодо створення спецтрибуналу підтримало юридична спільнота та громадянське суспільство, Європейський парламент, ПАРЄ, ОБСЄ та НАТО.

Ще нагадаємо, що у Пентагоні заявили, що Україна протягом трьох років перейде на стандарти НАТО. Міноборони США не виключають, що у ЗСУ продовжать використання систем та боєприпасів радянського зразка, які виготовляють в Україні. Але поступово армія перейде до стандартів НАТО.