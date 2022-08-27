Сломали челюсть: в Ирландии фанаты Путина избили украинского подростка

Сообщается, что во время драки нападавшие выкрикивали слова: "идите домой, украинцы" и "Путин — король". Как оказалось, в городе Маллингар орудует целая банда подростков, которая терроризирует украинцев

В городе Маллингар, графство Уэстмит в Ирландии, произошло нападение на 14-летнего украинского подростка. Инцидент произошел вечером недалеко от школы Лорето на Харбор-стрит. Семья мальчика, которому сломали челюсть, считает, что причиной стало его происхождение, о чем пишет издание Westmeath Independent.

Сообщается, что мальчику пришлось перенести операцию на челюсти, которую делали врачи в Дублине. Во время нападения рядом с ним была 15-летняя украинка. К счастью, она не пострадала, но сильно перепугалась.

Журналисты пишут, что к мальчику и девочке примерно в 20:40 подошла группа из шести подростков-мальчиков. Большинство из них были ирландцами, но были и латыши или литовцы. С чего начался конфликт не сообщается, однако, как рассказали украинские подростки, во время драки нападавшие кричали "идите домой, украинцы" и "Путин — король".

В материале сказано, что семья пострадавшего рассказала о нападении в социальных сетях. Как оказалось, эти же молодые люди не единожды совершали нападения на местных украинцев.

Издание цитирует другую украинку, которая рассказала, что ее сын и несколько других украинских подростков столкнулись с бандой из восьми ирландских подростков.

"Все произошло в парке на глазах у многих, дети просили о помощи, но никто не помог. Дело было вечером, но было еще светло", — цитирует издание женщину.

Семья пообещала подать в суд на нападавших, а отец мальчика написал в Facebook, что это "смехотворно", что его сын, успешно сбежавший от войны, подвергся нападению в Ирландии. Мальчик уехал из Украины в апреле.

Ранее Фокус писал, что в Оттаве на рынке ByWard вскоре после закрытия баров и ресторанов произошла стрельба. Неизвестный начал вести огонь по людям, в результате чего было ранено три человека.

Еще напомним, что в Латвии бесследно исчез памятник советским партизанам, который собирались снести. Журналисты сообщили, что на месте памятника осталось только основание. Его установили на месте разгрома немецких войск латышскими партизанами.