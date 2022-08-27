Зламали щелепу: в Ірландії фанати Путіна побили українського підлітка

Повідомляється, що під час бійки нападники вигукували слова: "Ідіть додому, українці" та "Путін — король". Як виявилось, у місті Маллінгар орудує ціла банда підлітків, яка тероризує українців.

У місті Маллінгар, графство Вестміт в Ірландії, стався напад на 14-річного українського підлітка. Інцидент стався ввечері неподалік школи Лорето на Харбор-стріт. Сім'я хлопчика, якому зламали щелепу, вважає, що причиною стало його походження, про що пише видання Westmeath Independent.

Повідомляється, що хлопчику довелося перенести операцію на щелепі, яку робили лікарі у Дубліні. Під час нападу поряд із ним була 15-річна українка. На щастя, вона не постраждала, але дуже перелякалася.

Журналісти пишуть, що до хлопчика та дівчинки приблизно о 20:40 підійшла група із шести підлітків-хлопчиків. Більшість із них були ірландцями, але були і латиші чи литовці. З чого почався конфлікт не повідомляється, проте, як розповіли українські підлітки, під час бійки нападники кричали "йдіть додому, українці" та "Путін — король".

У матеріалі сказано, що родина потерпілого розповіла про напад у соціальних мережах. Як виявилося, ці ж молоді люди неодноразово чинили напади на місцевих українців.

Видання цитує іншу українку, яка розповіла, що її син та кілька інших українських підлітків зіткнулися з бандою із восьми ірландських підлітків.

"Все сталося у парку на очах у багатьох, діти просили про допомогу, але ніхто не допоміг. Справа була ввечері, але була ще світла", — цитує видання жінку.

Сім'я пообіцяла подати до суду на нападників, а батько хлопчика написав у Facebook, що це "сміхотворно", що його син, який успішно втік від війни, зазнав нападу в Ірландії. Хлопчик виїхав із України у квітні.

Раніше Фокус писав, що в Оттаві на ринку ByWard невдовзі після закриття барів та ресторанів сталася стрілянина. Невідомий почав вести вогонь по людях, внаслідок чого було поранено троє людей.

Ще нагадаємо, що у Латвії безслідно зник пам'ятник радянським партизанам, які збиралися знести. Журналісти повідомили, що на місці пам'ятника залишився лише постамент. Його встановили дома розгрому німецьких військ латиськими партизанами.