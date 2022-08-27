Украинка посещала резиденцию Трампа под фальшивым именем: теперь ею занимается ФБР

Как выяснили СМИ, 33-летняя женщина представлялась Анной де Ротшильд из семьи банкиров, хотя родилась в семье дальнобойщика из Украины.

Украинка Инна Ящишин под фальшивым именем развлекалась на вечеринках в резиденции экс-президента США Дональда Трампа Мар-а-Лаго. Об этом в своем расследовании заявили издание Pittsburgh Post-Gazette и Проект по борьбе с коррупцией и репортажами об организованной преступности.

Журналисты выяснили, что 33-летняя женщина выдает себя за Анну де Ротшильд — представительницу известной семьи европейских банкиров, однако на самом деле родилась в Украине в семье дальнобойщика, который эмигрировал в США и поселился в штате Иллинойс. Инну Ящишин связывают с организованной преступностью и мошенничеством с благотворительными сборами.

Девушка, представляющаяя Анной де Ротшильд, носила дорогую дизайнерскую одежду, часы марки Rolex, ездила на внедорожнике Mercedes-Benz стоимостью $170 000, говорила о проекте по строительству элитного жилья в Изумрудном заливе, отеле в Монако и гоночной трассы в Майами. В 2021 году ее несколько раз приглашали в Мар-а-Лаго на вечеринки, где гостья пообщалась со сторонниками Дональда Трампа, а однажды отправилась на игру в гольф вместе с экс-президентом, сенатором Линдси Грэмом и другими видными американскими политиками, о чем свидетельствует их совместная фотография.

Теперь Инна-Анна стала фигуранткой расследования ФБР, которое заинтересовалось, почему в поместье Дональда Трампа хранились коробки с секретными материалами, найденные во время обыска две недели назад, и кто мог получить к ним доступ. Кроме того, полиция Канады заявила, что девушка является объектом расследования отдела по тяжким преступлениям в Квебеке.

В качестве доказательста предполагаемых преступлений правоохранители из США получили документы, в том числе копии поддельных паспортов, американского и канадского) на имя Анны де Ротшильд, а также водительские права с тем же именем и адресом роскошного особняка в Майами, где фигурантка никогда не жила. Кроме того, нашелся российский паспорт на имя Анны Анисимовой.

[ + – ] Украинский паспорт на имя Инны Ящишин [ + – ] Паспорт США на имя Анны де Ротшильд [ + – ] Российский паспорт на имя Анны Анисимовой

Сама Инна Ящишин в суде заявила, что не нарушала никаких законов и не использовала другое имя. В комментарии Post-Gazette она добавила, что не знакома с Анной де Ротшильд, а все происходящее назвала "недоразумением". По словам девушки, фальшивые документы сделал бывший деловой партнер с целью ее подставить.

Несколько гостей рассказали исследователям, что на светских мероприятиях в Мар-а-Лаго девушка неоднократно представлялась Анной де Ротшильд, и все ей верили. "Это была почти идеальная уловка, и она сыграла свою роль", — сказал Джон ЛеФевр, бывший инвестиционный банкир, который познакомился с Инной Ящишин возле бассейна.

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