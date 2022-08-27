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Мир

Украинка посещала резиденцию Трампа под фальшивым именем: теперь ею занимается ФБР

Инна Ящишин, Дональд Трамп, Линдси Грэм
Фото: Pittsburgh Post-Gazette | Инна Ящишин, Дональд Трамп и Линдси Грэм

Как выяснили СМИ, 33-летняя женщина представлялась Анной де Ротшильд из семьи банкиров, хотя родилась в семье дальнобойщика из Украины.

Украинка Инна Ящишин под фальшивым именем развлекалась на вечеринках в резиденции экс-президента США Дональда Трампа Мар-а-Лаго. Об этом в своем расследовании заявили издание Pittsburgh Post-Gazette и Проект по борьбе с коррупцией и репортажами об организованной преступности.

Журналисты выяснили, что 33-летняя женщина выдает себя за Анну де Ротшильд — представительницу известной семьи европейских банкиров, однако на самом деле родилась в Украине в семье дальнобойщика, который эмигрировал в США и поселился в штате Иллинойс. Инну Ящишин связывают с организованной преступностью и мошенничеством с благотворительными сборами.

Девушка, представляющаяя Анной де Ротшильд, носила дорогую дизайнерскую одежду, часы марки Rolex, ездила на внедорожнике Mercedes-Benz стоимостью $170 000, говорила о проекте по строительству элитного жилья в Изумрудном заливе, отеле в Монако и гоночной трассы в Майами. В 2021 году ее несколько раз приглашали в Мар-а-Лаго на вечеринки, где гостья пообщалась со сторонниками Дональда Трампа, а однажды отправилась на игру в гольф вместе с экс-президентом, сенатором Линдси Грэмом и другими видными американскими политиками, о чем свидетельствует их совместная фотография.

Теперь Инна-Анна стала фигуранткой расследования ФБР, которое заинтересовалось, почему в поместье Дональда Трампа хранились коробки с секретными материалами, найденные во время обыска две недели назад, и кто мог получить к ним доступ. Кроме того, полиция Канады заявила, что девушка является объектом расследования отдела по тяжким преступлениям в Квебеке.

В качестве доказательста предполагаемых преступлений правоохранители из США получили документы, в том числе копии поддельных паспортов, американского и канадского) на имя Анны де Ротшильд, а также водительские права с тем же именем и адресом роскошного особняка в Майами, где фигурантка никогда не жила. Кроме того, нашелся российский паспорт на имя Анны Анисимовой.

Инна Ящишин, паспорт
Украинский паспорт на имя Инны Ящишин
Инна Ящишин, паспорт
Паспорт США на имя Анны де Ротшильд
Инна Ящишин, паспорт
Российский паспорт на имя Анны Анисимовой
Инна Ящишин, паспорт
Инна Ящишин, паспорт
Инна Ящишин, паспорт

Сама Инна Ящишин в суде заявила, что не нарушала никаких законов и не использовала другое имя. В комментарии Post-Gazette она добавила, что не знакома с Анной де Ротшильд, а все происходящее назвала "недоразумением". По словам девушки, фальшивые документы сделал бывший деловой партнер с целью ее подставить.

Несколько гостей рассказали исследователям, что на светских мероприятиях в Мар-а-Лаго девушка неоднократно представлялась Анной де Ротшильд, и все ей верили. "Это была почти идеальная уловка, и она сыграла свою роль", — сказал Джон ЛеФевр, бывший инвестиционный банкир, который познакомился с Инной Ящишин возле бассейна.

Ранее в Швейцарии россиянин напал беженцев из-за украинского языка. Мужчина заявил, будто студенты притесняют его, находясь в Цюрихе.

Писали также, что украинка Марина Вязовская получила самую престижную награду по математике — Филдсовскую премию. Ученая из Киева смогла решить задачу о самой плотной упаковке одинаковых сфер в 8 измерениях.