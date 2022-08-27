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Світ

Українка відвідувала резиденцію Трампа під фальшивим ім'ям: тепер нею займається ФБР

Інна Ящишин, Дональд Трамп, Ліндсі Грем
Фото: Pittsburgh Post-Gazette | Інна Ящишин, Дональд Трамп і Ліндсі Грем

Як з'ясували ЗМІ, 33-річна жінка представлялася Анною де Ротшильд із родини банкірів, хоча народилася в сім'ї далекобійника з України.

Українка Інна Ящишин під фальшивим ім'ям розважалася на вечірках у резиденції експрезидента США Дональда Трампа Мар-а-Лаго. Про це у своєму розслідуванні заявили видання Pittsburgh Post-Gazette і Проєкт боротьби з корупцією та репортажами про організовану злочинність.

Журналісти з'ясували, що 33-річна жінка видає себе за Анну де Ротшильд — представницю відомої родини європейських банкірів, проте насправді народилася в Україні в сім'ї далекобійника, який емігрував у США й оселився в штаті Іллінойс. Інну Ящишин пов'язують із організованою злочинністю та шахрайством із благодійними зборами.

Дівчина, що представлялася Анною де Ротшильд, носила дорогий дизайнерський одяг, годинник марки Rolex, їздила на позашляховику Mercedes-Benz вартістю $170 000, говорила про проєкт будівництва елітного житла в Смарагдовій затоці, готелю в Монако та гоночної траси в Маямі. У 2021 році її кілька разів запрошували в Мар-а-Лаго на вечірки, де гостя поспілкувалася з прихильниками Дональда Трампа, а одного разу вирушила на гру в гольф разом із експрезидентом, сенатором Ліндсі Гремом та іншими відомими американськими політиками, про що свідчить їхня спільна фотографія.

Тепер Інна-Анна стала фігуранткою розслідування ФБР, яке зацікавилося, чому в маєтку Дональда Трампа зберігалися коробки із секретними матеріалами, знайдені під час обшуку два тижні тому, і хто міг отримати доступ до них. Крім того, поліція Канади заявила, що дівчина є об'єктом розслідування відділу з тяжких злочинів у Квебеку.

Як доказ передбачуваних злочинів правоохоронці зі США отримали документи, у тому числі копії підроблених паспортів, американського та канадського, на ім'я Анни де Ротшильд, а також права водія з тим же ім'ям і адресою розкішного маєтку в Маямі, де фігурантка ніколи не жила. Крім того, знайшовся російський паспорт на ім'я Анни Анісімової.

Український паспорт на ім'я Інни Ящишин
Український паспорт на ім'я Інни Ящишин
Паспорт США на ім'я Анни де Ротшильд
Паспорт США на ім'я Анни де Ротшильд
Російський паспорт на ім'я Анни Анісімової
Російський паспорт на ім'я Анни Анісімової
Український паспорт на ім'я Інни Ящишин
Паспорт США на ім'я Анни де Ротшильд
Російський паспорт на ім'я Анни Анісімової

Сама Інна Ящишин у суді заявила, що не порушувала жодних законів і не використала інше ім'я. У коментарі Post-Gazette вона додала, що не знайома з Анною де Ротшильд, а те, що відбувається, назвала "непорозумінням". За словами дівчини, фальшиві документи зробив колишній діловий партнер із метою її підставити.

Декілька гостей розповіли дослідникам, що на світських заходах у Мар-а-Лаго дівчина неодноразово представлялася Анною де Ротшильд, і всі їй вірили. "Це був майже ідеальний прийом, і він зіграв свою роль", — сказав Джон ЛеФевр, колишній інвестиційний банкір, який познайомився з Інною Ящишин біля басейну.

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