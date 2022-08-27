Українка відвідувала резиденцію Трампа під фальшивим ім'ям: тепер нею займається ФБР

Як з'ясували ЗМІ, 33-річна жінка представлялася Анною де Ротшильд із родини банкірів, хоча народилася в сім'ї далекобійника з України.

Українка Інна Ящишин під фальшивим ім'ям розважалася на вечірках у резиденції експрезидента США Дональда Трампа Мар-а-Лаго. Про це у своєму розслідуванні заявили видання Pittsburgh Post-Gazette і Проєкт боротьби з корупцією та репортажами про організовану злочинність.

Журналісти з'ясували, що 33-річна жінка видає себе за Анну де Ротшильд — представницю відомої родини європейських банкірів, проте насправді народилася в Україні в сім'ї далекобійника, який емігрував у США й оселився в штаті Іллінойс. Інну Ящишин пов'язують із організованою злочинністю та шахрайством із благодійними зборами.

Дівчина, що представлялася Анною де Ротшильд, носила дорогий дизайнерський одяг, годинник марки Rolex, їздила на позашляховику Mercedes-Benz вартістю $170 000, говорила про проєкт будівництва елітного житла в Смарагдовій затоці, готелю в Монако та гоночної траси в Маямі. У 2021 році її кілька разів запрошували в Мар-а-Лаго на вечірки, де гостя поспілкувалася з прихильниками Дональда Трампа, а одного разу вирушила на гру в гольф разом із експрезидентом, сенатором Ліндсі Гремом та іншими відомими американськими політиками, про що свідчить їхня спільна фотографія.

Тепер Інна-Анна стала фігуранткою розслідування ФБР, яке зацікавилося, чому в маєтку Дональда Трампа зберігалися коробки із секретними матеріалами, знайдені під час обшуку два тижні тому, і хто міг отримати доступ до них. Крім того, поліція Канади заявила, що дівчина є об'єктом розслідування відділу з тяжких злочинів у Квебеку.

Як доказ передбачуваних злочинів правоохоронці зі США отримали документи, у тому числі копії підроблених паспортів, американського та канадського, на ім'я Анни де Ротшильд, а також права водія з тим же ім'ям і адресою розкішного маєтку в Маямі, де фігурантка ніколи не жила. Крім того, знайшовся російський паспорт на ім'я Анни Анісімової.

[ + – ] Український паспорт на ім'я Інни Ящишин [ + – ] Паспорт США на ім'я Анни де Ротшильд [ + – ] Російський паспорт на ім'я Анни Анісімової

Сама Інна Ящишин у суді заявила, що не порушувала жодних законів і не використала інше ім'я. У коментарі Post-Gazette вона додала, що не знайома з Анною де Ротшильд, а те, що відбувається, назвала "непорозумінням". За словами дівчини, фальшиві документи зробив колишній діловий партнер із метою її підставити.

Декілька гостей розповіли дослідникам, що на світських заходах у Мар-а-Лаго дівчина неодноразово представлялася Анною де Ротшильд, і всі їй вірили. "Це був майже ідеальний прийом, і він зіграв свою роль", — сказав Джон ЛеФевр, колишній інвестиційний банкір, який познайомився з Інною Ящишин біля басейну.

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