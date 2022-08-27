В Азербайджане заявили, что вопрос Карабаха закрыт

Помощник президента Азербайджана Хикмет Гаджиев сообщил, что Минская группа ОБСЕ осталась в прошлом.

Карабахский вопрос закрыт. Азербайджанцы и карабахские армяне — граждане одной страны, которые могут мирно сосуществовать друг с другом. Об этом заявил заведующий отделом по вопросам внешней политики администрации президента страны Хикмет Гаджиев.

По его словам, США и Франция, будучи сопредседателями Минской группы ОБСЕ не внесли никакого вклада в мирное урегулирования карабахской проблемы, а послы этих стран отказались посещать Шушу, несмотря на неоднократные приглашения. Такое поведение, по мнению помощника президента страны, можно расценивать как непризнание ими территориальной целостности Азербайджана.

"У меня есть послание к тем, кто пытается апеллировать к Минской группе как к посреднику по решению имеющихся вопросов: этой группы нет, как и нет этой международной проблемы, требующей посредников", — цитируют Гаджиева азербайджанские СМИ.

Помощник президента Азербайджана также отметил, что во время Второй карабахской войны 2020 года азербайджанская армия была очень близка к освобождению Ханкенди, однако не стала этого делать, чтобы избежать жертв среди мирного населения.

Напомним, переговоры в рамках Минской группы ОБСЕ по урегулированию ситуации в Карабахе продолжались с 1992 года во главе с тремя сопредседателями – Францией, США, РФ. Официальный Азербайджан неоднократно критиковал их деятельность. В Армении заявления о роспуске сопредседательства группы считают необоснованным.

В сентябре 2020 года в Нагорном Карабахе обострился многолетний конфликт между Азербайджаном и Арменией. В Карабахе начались боевые действия. Ситуация относительно нормализовалась осенью 2021 года, однако Армения и Азербайджан продолжили сообщать об инцидентах на границе.

Ранее Фокус писал о том, что власти Азербайджана обвинили Россию в невыполнении обещаний по Карабаху. В Баку утверждают, что министерство обороны РФ не оказало содействие тому, чтобы Армения вывела свои войска за пределы территории Карабаха.

Также Фокус сообщал о том, что войска Азербайджана взяли под контроль город Лачин в Карабахе.