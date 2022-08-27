В Азербайджані заявили, що питання Карабаху закрите

Помічник президента Азербайджану Хікмет Гаджієв повідомив, що Мінська група ОБСЄ залишилася в минулому.

Карабахське питання закрите. Азербайджанці та карабахські вірмени — громадяни однієї країни, які можуть мирно співіснувати одні з одними. Про це заявив завідувач відділу з питань зовнішньої політики адміністрації президента країни Хікмет Гаджієв.

За його словами, США та Франція, будучи співголовами Мінської групи ОБСЄ, не зробили жодного внеску в мирне врегулювання карабахської проблеми, а посли цих країн відмовилися відвідувати Шушу, незважаючи на неодноразові запрошення. Таку поведінку, на думку помічника президента країни, можна розцінювати як невизнання ними територіальної цілісності Азербайджану.

"У мене є послання до тих, хто намагається апелювати до Мінської групи як до посередника щодо вирішення наявних питань: цієї групи немає, як і немає цієї міжнародної проблеми, яка потребує посередників", — цитують Гаджієва азербайджанські ЗМІ.

Помічник президента Азербайджану також зазначив, що під час Другої карабахської війни 2020 року азербайджанська армія була дуже близькою до звільнення Ханкенді, проте не стала цього робити, щоб уникнути жертв серед мирного населення.

Нагадаємо, переговори в межаз Мінської групи ОБСЄ щодо врегулювання ситуації в Карабаху тривали з 1992 року на чолі з трьома співголовами — Францією, СШ та РФ. Офіційний Азербайджан неодноразово критикував їхню діяльність. У Вірменії заяви про розпуск співголови групи вважають необґрунтованою.

У вересні 2020 року в Нагірному Карабаху загострився багаторічний конфлікт між Азербайджаном і Вірменією. У Карабаху почалися бойові дії. Ситуація відносно нормалізувалася восени 2021 року, проте Вірменія та Азербайджан продовжили повідомляти про інциденти на кордоні.

Раніше Фокус писав про те, що влада Азербайджану звинуватила Росію в невиконанні обіцянок щодо Карабаху. У Баку стверджують, що міністерство оборони РФ не сприяло тому, щоб Вірменія вивела свої війська за межі території Карабаху.

Також Фокус повідомляв про те, що війська Азербайджану взяли під контроль місто Лачин у Карабаху.