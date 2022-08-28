50 тыс. украинских беженцев в Британии рискуют оказаться бездомными, – The Guardian

Правительство все еще не продлило программу спонсорства домохозяйствам, принимающих беженцев из Украины. А в сентябре появятся первые семьи, которые больше не смогут дать крышу над головой украинцам из-за прекращения шестимесячных выплат.

До 2023 года около 50 000 украинских беженцев в Великобритании могут оказаться без крыши над головой из-за отсутствия продолжения программы "Дом для Украины". Об этом сообщает The Guardian.

В Великобритании министры еще не предложили как можно продолжать программу, по которой десятки тысяч украинцев смогли найти убежище в стране. Это связывают с надвигающимся кризисом из-за вторжения РФ в Украину.

Стоимость жизни в Великобритании начинает "кусаться", а войне с РФ не видно конца, в стране растут опасения, что правительственная программа рухнет уже в следующем месяце. В сентябре будет 6 месяцев, когда первые размещения беженцев дойдут до своего конца.

Анализ, проведенный детской благотворительной организацией Barnardo’s, говорит, что, исходя из отзывов спонсоров беженцев, от 15 000 до 21 000 украинцев могут остаться без крова к зиме, а к середине следующего года их число возрастет до более чем 50 000 человек. В организации "Беженцы дома" сообщили, что эта цифра может быть еще выше из-за сочетания факторов давления, включая счета за электроэнергию, стремительный рост инфляции и растущие процентные ставки.

"Существует значительный риск того, что даже если поиск новых хостов возможен, многим украинским семьям может потребоваться официально стать бездомными из-за отсутствия спонсоров или других вариантов", — заявил председатель Ассоциации местного самоуправления Джеймс Джеймисон.

Для многих беженцев шестимесячный период истекает в середине сентября и большая часть спонсоров говорят, что они не смогут размещать украинцев у себя без дополнительной помощи правительства. На прошлой неделе министр по делам беженцев лорд Харрингтон заявил, что ежемесячные выплаты через шесть месяцев должны удвоиться до 700 фунтов в месяц, чтобы компенсировать проблемы со стоимостью жизни. Но у Харрингтона нет полномочий на проведение повышения выплат, и пока министерство финансов отказывается это делать.

Проблема заключается еще и в том, что Великобритания выдает трехлетние визы на проживание в стране. Поэтому эксперты призывают продлить спонсорскую программу на все это время, а не на первые полгода.

Напомним, 18 августа сообщалось, что в Британии удвоят выплаты гражданам, принимающие беженцев из Украины.

Ранее сообщалось, что что в Кракове беженцев из Украины выселяют из общежития. В марте переселенцам разрешили остановиться в общежитии на полтора года, однако в дальнейшем Воеводское управление приостановило финансирование.