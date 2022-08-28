50 тис. українських біженців у Британії ризикують стати безпритульними, – The Guardian

Уряд все ще не продовжив програму спонсорства домогосподарствам, які приймають біженців з України. А у вересні з’являться перші родини, які більше не зможуть дати дах над головою українцям через припинення шестимісячних виплат.

До 2023 року майже 50 000 українських біженців у Великій Британії можуть опинитися без даху над головою через відсутність продовження програми "Будинок для України". Про це повідомляє The Guardian.

У Великій Британії міністри ще не запропонували як можна продовжувати програму, за якою десятки тисяч українців змогли знайти притулок у країні. Це пов'язують з кризою, що насувається, через вторгнення РФ в Україну.

Вартість життя у Великій Британії починає "кусатися", а війні з РФ не видно кінця, в країні зростають побоювання, що урядова програма впаде вже наступного місяця. У вересні буде 6 місяців, коли перші розміщення біженців дійдуть свого кінця.

Аналіз, проведений дитячою благодійною організацією Barnardo's, каже, що, виходячи з відгуків спонсорів біженців, від 15 000 до 21 000 українців можуть залишитися без даху над головою до зими, а до середини наступного року їх кількість зросте до більш ніж 50 000 осіб. В організації "Біженці вдома" повідомили, що ця цифра може бути ще вищою через поєднання факторів тиску, враховуючи рахунки за електроенергію, стрімке зростання інфляції та зростання процентних ставок.

"Існує значний ризик того, що навіть якщо пошук нових хостів можливий, багатьом українським сім'ям може знадобитися офіційно стати безпритульними через відсутність спонсорів або інших варіантів", — заявив голова Асоціації місцевого самоврядування Джеймс Джеймісон.

Для багатьох біженців шестимісячний період спливає в середині вересня і більшість спонсорів кажуть, що вони не зможуть розміщувати українців у себе без додаткової допомоги уряду. Минулого тижня міністр у справах біженців лорд Харрінгтон заявив, що щомісячні виплати за шість місяців мають подвоїтися до 700 фунтів на місяць, щоб компенсувати проблеми з вартістю життя. Але Харрінгтон не має повноважень на проведення підвищення виплат, і поки міністерство фінансів відмовляється це робити.

Проблема полягає ще й у тому, що Британія видає трирічні візи на проживання в країні. Тому експерти закликають продовжити спонсорську програму на весь цей час, а не перші пів року.

Нагадаємо, 18 серпня повідомлялося, що в Британії подвоять виплати громадянам, які приймають біженців з України.

Раніше повідомлялося, що в Кракові біженців з України виселяють з гуртожитку. У березні переселенцям дозволили зупинитися у гуртожитку на півтора роки, проте надалі Воєводське управління призупинило фінансування.