В Беларуси признали экстремистскими соцсети выдуманного государства Вейшнория (фото)

Под запрет попал контент в социальных сетях виртуального государства, которое появилось после российско-белорусских военных учений "Запад — 2017".

Суд Лидского района Беларуси счел "экстремистскими" материалы, которые публикуются на страницах соцсетей виртуального государства Вейшнория. Об этом сообщили правозащитники из организации "Весна".

Представители суда признали "экстремистским" видеоконтент на YouTube-канале Вейшнории и публикации в VK.com, Facebook, Instagram, "Одноклассниках", TikTok и Telegram.

Что такое Вейшнория?

Вейшнория — вымышленное виртуальное государство, которое возникло после совместных учений "Запад — 2017" с участием белорусской и российской армий. По легенде, предложенной военным командованием, три страны-агрессора нападают на союзное государство РФ и Беларуси. У учений был статус моделирования полномасштабной войны.

Западную коалицию противника составили Вейшнория, Весбария и Лубения. Причем последняя территориально совпадает с местоположением на карте Сувальского коридора, который соединяет три балтийские страны с Польшей и стратегически важен для НАТО.

В Генштабе РБ нарисовали карту обстановки, где условной Вейшнории отводилось место на северо-западе страны.

[ + – ] Карта Вейшнории.

Вскоре у так называемой Вейшнории появился свой "МИД", "государственная символика", а также "национальная валюта" — талер. Численность граждан Вейшнории, зарегистрированных на веб-портале "государства", превышает 19 тысяч человек.

[ + – ] Валюта Вейшнории.

Украинский журналист Денис Казанский сравнивал вымышленную Вейшнорию с реальной украинской Галичиной. Так в Беларуси появилось название для территории, которая, как прежде западные земли Украины, находилась в составе Польши.

Напомним, что Лукашенко призвал вооруженные силы страны не расслабляться. Белорусский авторитарный лидер напомнил о разгонах демонстраций 2020 года. Протестные выступления белорусов, по его утверждениям, были предвестником полномасштабной войны РФ и Украины.

Ранее Фокус сообщал, что Лукашенко назвал Макрона и Шольца "пацаньем и мелкотой", которые мало что смыслят в международных отношениях.