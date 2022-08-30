У Білорусі визнали екстремістськими соцмережі вигаданої держави Вейшнорія (фото)

Під заборону потрапив контент у соціальних мережах віртуальної держави, яка з'явилась після російсько-білоруських військових навчань "Захід — 2017".

Суд Лідського району Білорусі визнав "екстремістськими" матеріали, які публікуються на сторінках соцмереж віртуальної держави Вейшнорія. Про це повідомили правозахисники з організації "Весна".

Представники суду визнали "екстремістським" відеоконтент на YouTube-каналі Вейшнорії та публікації у VK.com, Facebook, Instagram, "Однокласниках", TikTok і Telegram.

Що таке Вейшнорія?

Вейшнорія — вигадана віртуальна держава, яка виникла після спільних навчань "Захід — 2017" за участю білоруської та російської армій. За легендою, запропонованою військовим командуванням, три країни-агресори нападають на союзну державу РФ та Білорусі. У навчань був статус моделювання повномасштабної війни.

Західну коаліцію противника склали Вейшнорія, Весбарія та Лубенія. Причому остання територіально збігається з місцем розташування на карті Сувальського коридору, який з'єднує три балтійські країни з Польщею та стратегічно важливий для НАТО.

У Генштабі РБ намалювали карту обстановки, де умовній Вейшнорії відводилося місце на північному заході країни.

[ + – ] Карта Вейшнорії

Незабаром у так званій Вейшнорії з'явилося своє "МЗС", "державна символіка", а також "національна валюта" — талер. Чисельність громадян Вейшнорії, зареєстрованих на вебпорталі "держави", перевищує 19 тисяч осіб.

[ + – ] Валюта Вейшнорії

Український журналіст Денис Казанський порівнював вигадану Вейшнорію з реальною українською Галичиною. Так у Білорусі з'явилася назва для території, яка, як раніше західні землі України, знаходилася у складі Польщі.

Нагадаємо, що Лукашенко закликав збройні сили країни не розслаблятись. Білоруський авторитарний лідер нагадав про розгони демонстрацій 2020 року. Протестні виступи білорусів, за його твердженнями, були провісником повномасштабної війни РФ та України.

Раніше Фокус повідомляв, що Лукашенко назвав Макрона та Шольца "пацаном і дрібнотою", які мало що тямлять у міжнародних відносинах.