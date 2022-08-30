Для защиты от радиации: ЕС передал Украине 5 миллионов таблеток йодида калия

В сообщении ЕС говорится, что от Киева пришел срочный запрос на таблетки от воздействия радиации. В правительстве Украины опасаются возможной аварии на Запорожской АЭС.

Европейский союз пожертвовал Украине 5,5 миллиона таблеток йодида калия для защиты украинцев от потенциального радиационного облучения в случае аварии на Запорожской АЭС. Об этом пишет официальный сайт Евросоюза.

Сообщается, что запрос от правительства Украины был получен ЕС еще 26 августа. Речь идет о превентивной мере безопасности для повышения уровня защиты вокруг Запорожской АЭС.

"Таблетки йодида калия будут использоваться в ограниченных случаях, чтобы избежать вдыхания или проглатывания радиоактивного йода, поглощаемого щитовидной железой", — сказано в сообщении.

Также сообщается, что таблетки удалось быстро собрать и отправить при помощи Европейского координационного центра реагирования. Пять миллионов были собраны из резервов ЕС, еще 500 тысяч предоставила Австрия.

Комиссар по антикризисному управлению Янез Ленарчич сказал, что недопустимо, чтобы жизни гражданских лиц подвергались опасности.

"Все военные действия вокруг Запорожской АЭС должны быть немедленно прекращены. ЕС в упреждающем порядке поставляет в Украину пять миллионов таблеток йодида калия из стратегических резервов ЕС, чтобы обеспечить защиту людей в случае воздействия высоких уровней радиации", — заявил Ленарчич.

Ранее Фокус писал, что Запорожская ОВА проработала сценарии эвакуации населения. Местные власти будут осуществлять вывоз гражданских не только с подконтрольных, но и временно оккупированных территорий.

Также напомним, что эксперты рассказали, что значит для населения и энергосистемы оккупация россиянами Запорожской АЭС. Эксперты уверены – сейчас происходит акт терроризма, а при пессимистическом сценарии регион вокруг станции будет отключен от электроэнергии.