Для захисту від радіації: ЄС передав Україні 5 мільйонів пігулок йодиду калію

У повідомленні ЄС йдеться про те, що від Києва надійшов терміновий запит на таблетки від впливу радіації. В уряді України побоюються можливої аварії на Запорізькій АЕС.

Європейський союз пожертвував Україні 5,5 мільйонів пігулок йодиду калію для захисту українців від потенційного радіаційного опромінення у разі аварії на Запорізькій АЕС. Про це пише офіційний сайт Євросоюзу.

Повідомляється, що запит від уряду України було отримано ЄС ще 26 серпня. Йдеться про превентивну безпеку для підвищення рівня захисту довкола Запорізької АЕС.

"Таблетки йодиду калію будуть використовуватися в обмежених випадках, щоб уникнути вдихання або проковтування радіоактивного йоду, що поглинається щитовидною залозою", — сказано в повідомленні.

Також повідомляється, що таблетки вдалося швидко зібрати та відправити за допомогою Європейського координаційного центру реагування. П'ять мільйонів було зібрано з резервів ЄС, ще 500 тисяч надала Австрія.

Комісар з антикризового управління Янез Ленарчич сказав, що неприпустимо, щоб життя цивільних осіб наражалося на небезпеку.

"Усі воєнні дії навколо Запорізької АЕС мають бути негайно припинені. ЄС у випереджувальному порядку постачає в Україну п'ять мільйонів таблеток йодиду калію зі стратегічних резервів ЄС, щоб забезпечити захист людей у разі впливу найвищих рівнів радіації", — заявив Ленарчич.

Раніше Фокус писав, що Запорізька ОВА опрацювала сценарії евакуації населення. Місцева влада здійснюватиме вивезення цивільних не лише з підконтрольних, а й тимчасово окупованих територій.

Також нагадаємо, що експерти розповіли, що означає для населення та енергосистеми окупація росіянами Запорізької АЕС. Експерти впевнені — зараз відбувається акт тероризму, а за песимістичного сценарію регіон навколо станції буде відключений від електроенергії.