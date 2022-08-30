В Венесуэле умер старший сын Че Гевары (фото)

О смерти сына известного революционера сообщил президент Республики Куба Мигель Диас-Канель Бермудес. Предварительной причиной называют сердечный приступ.

Умер Камило Гевара – старший сын всемирно известного революционера Эрнесто Че Гевары. На момент смерти ему было 60 лет. Об этом сообщил президент Кубы у себя в Twitter.

Он написал, что Камило был директором Centro de Estudos Che Guevara или "Центра Че" в Гаване, учреждения, призванного увековечить работу и мысли Че Гевары.

[ + – ] Камило Гевара

Как пишет издание Globo, Камило Гевара умер в результате сердечного приступа во время поездки в Венесуэлу.

Кто такой Эрнесто Че Гевара?

Эрнесто Че Гевара — это латиноамериканский революционер. Родился в Аргентине. Он был одним из лидеров Кубинской революции (1956-1959 года). Затем занимал должность министра промышленности, а также президента Национального банка Кубы.

Камило Гевара был одним из четырех детей аргентинского революционера от кубинки Алейды Марч. Остальные — Алейда, Селия и Эрнесто. У Че была еще одна дочь Хильда, ныне покойная, от предыдущего брака с перуанкой Хильдой Гадеа.

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