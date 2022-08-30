У Венесуелі помер старший син Че Гевари (фото)

Про смерть сина відомого революціонера повідомив президент Республіки Куба Мігель Діас-Канель Бермудес. Попередньою причиною називають серцевий напад.

Помер Каміло Гевара — старший син всесвітньо відомого революціонера Ернесто Че Гевари. На час смерті йому було 60 років. Про це повідомив президент Куби у себе в Twitter.

Він написав, що Каміло був директором Centro de Estudos Che Guevara або "Центру Че" в Гавані, установи, покликаної увічнити роботу та думки Че Гевари.

[ + – ] Каміло Гевара

Як пише видання Globo, Каміло Гевара помер унаслідок серцевого нападу під час поїздки до Венесуели.

Хто такий Ернесто Че Гевара?

Ернесто Че Гевара — це латиноамериканський революціонер. Народився в Аргентині. Він був одним із лідерів Кубинської революції (1956-1959 роки). Потім обіймав посаду міністра промисловості, а також президента Національного банку Куби.

Каміло Гевара був одним із чотирьох дітей аргентинського революціонера від кубинки Алейди Марч. Інші — Алейда, Селія та Ернесто. У Че була ще одна дочка Хільда, нині покійна, від попереднього шлюбу з перуанкою Хільдою Гадеа.

Раніше Фокус писав, що в Бразилії померла найсамотніша людина у світі. Вперше чоловіка побачили в 1996 році, і з того часу він ховався від цікавих очей у джунглях Амазонки. Усіх інших членів його племені знищили.

Ще нагадаємо, що померла дизайнерка Ханае Морі, авторка сукні японської імператриці Масако. Модельєрка померла природною смертю. Їй було 96 років.