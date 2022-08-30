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У Венесуелі помер старший син Че Гевари (фото)

Че Гевара, портрет, будинок, Куба, Гавана, фото
Фото: pixabay.com | Портрет Че Гевари на будівлі

Про смерть сина відомого революціонера повідомив президент Республіки Куба Мігель Діас-Канель Бермудес. Попередньою причиною називають серцевий напад.

Помер Каміло Гевара — старший син всесвітньо відомого революціонера Ернесто Че Гевари. На час смерті йому було 60 років. Про це повідомив президент Куби у себе в Twitter.

Він написав, що Каміло був директором Centro de Estudos Che Guevara або "Центру Че" в Гавані, установи, покликаної увічнити роботу та думки Че Гевари.

Каміло Гевара, фото
Каміло Гевара

Як пише видання Globo, Каміло Гевара помер унаслідок серцевого нападу під час поїздки до Венесуели.

Хто такий Ернесто Че Гевара?

Ернесто Че Гевара — це латиноамериканський революціонер. Народився в Аргентині. Він був одним із лідерів Кубинської революції (1956-1959 роки). Потім обіймав посаду міністра промисловості, а також президента Національного банку Куби.

Каміло Гевара був одним із чотирьох дітей аргентинського революціонера від кубинки Алейди Марч. Інші — Алейда, Селія та Ернесто. У Че була ще одна дочка Хільда, нині покійна, від попереднього шлюбу з перуанкою Хільдою Гадеа.

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