За долги: "Газпром" приостановил поставки газа во Францию

Российская компания приостановит экспорт голубого топлива с 1 сентября и не возобновит, пока Франция не уплатит долги.

Российская энергетическая компания "Газпром" приостановила поставки газа французской корпорации Engie. Об этом сообщают росСМИ.

Причина приостановления — неоплата поставок за июль в полном объеме. "Газпром" уведомил Engie, что останавливает поставки с 1 сентября до полной оплаты долга.

В российской компании отметили, что по состоянию на конец рабочего дня 30 августа ООО "Газпром экспорт" не получило в июле в полном объеме платежи за газ, поставленный компании Engie по действующим контрактам.

При этом в соответствии с указом президента Росси Владимира Путина от 31 марта 2022 года "О специальном порядке исполнения иностранными покупателями обязательств перед российскими поставщиками природного газа" запрещается дальнейший экспорт газа, если в контрактный срок оплаты платеж не был произведен в полном объеме покупателем.

Как отметили в компании Engie, ранее объем поставок российского газа был снижен до 1,5 ТВт в час в месяц, а снижение поставок вызвано разногласиями между сторонами по реализации контрактов. Сейчас французские хранилища заполнены на 91%.

Ранее мы сообщали, как Россия спровоцировала сумасшедший рост цен на газ в Европе.

Добавим, что "Газпром" вынужден сжигать газ, который не может продать Финляндии.