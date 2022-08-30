За борги: "Газпром" призупинив постачання газу до Франції

Російська компанія призупинить експорт блакитного палива з 1 вересня і не відновить, допоки Франція не сплатить борги.

Російська енергетична компанія "Газпром" призупинила постачання газу французькій корпорації Engie. Про це повідомляють росЗМІ.

Причина зупинення — несплата поставок за липень у повному обсязі. "Газпром" повідомив Engie, що зупиняє постачання з 1 вересня до повної сплати боргу.

У російській компанії зазначили, що станом на кінець робочого дня 30 серпня ТОВ "Газпром експорт" не отримало в липні в повному обсязі платежі за газ, поставлений компанії Engie за контрактами, що діють.

При цьому відповідно до указу президента Росії Володимира Путіна від 31 березня 2022 року "Про спеціальний порядок виконання іноземними покупцями зобов'язань перед російськими постачальниками природного газу" забороняється подальший експорт газу, якщо у контрактний термін оплати платіж не був здійснений у повному обсязі покупцем.

Як зазначили в компанії Engie, раніше обсяг поставок російського газу був знижений до 1,5 ТВт на годину за місяць, а зниження поставок спричинене розбіжностями між сторонами щодо реалізації контрактів. Наразі французькі сховища заповнені на 91%.

Раніше ми повідомляли, як Росія спровокувала божевільне зростання цін на газ у Європі.

Додамо, що "Газпром" змушений спалювати газ, який не може продати Фінляндії.