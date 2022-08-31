В Германии неизвестные подожгли детсад для детей из Украины, – Bild

Инцидент произошел в городе Лейпциг. В момент поджога детсад был уже закрыт, никто не пострадал. Местная полиция не исключает политических мотивов такого поступка.

В немецком городе Лейпциг неизвестные попытались поджечь детский сад Entdeckerland в районе Грюнау, куда ходят украинские дети. Об этом пишет издание Bild.

Инцидент произошел в минувшие выходные поздно вечером, когда учреждение уже было закрыто.

Журналисты сообщают, что злоумышленники разлили легковоспламеняющуюся жидкость – спирт или бензин – возле входа и подожгли ее. Тем не менее, огонь не перекинулся на детсад, так что все закончилось лишь незначительными повреждениями двери.

Как уточняется, детский сад находится в 700 метрах от приюта для беженцев, который в пятницу, 26 августа, также забросали зажигательными смесями. Однако пожар удалось быстро потушить.

Правоохранительные органы считают, что эти поджоги взаимосвязаны.

"Из-за такого близкого расположения друга от друга [детского сада и приюта для беженцев] мы не исключаем, что между этими двумя происшествиями есть связь", — прокомментировал случившееся пресс-секретарь госуправления криминальной полиции Том Бернхардт.

В настоящее время правоохранители опрашивают свидетелей, изучают записи с камер видеонаблюдения и посты в социальных сетях в поисках улик.

Следователи не исключают политических мотивов в поджоге зданий. К расследованию привлекли спецгруппу "Насилие" земельного ведомства по уголовным делам, которая занимается расследованием дел о терроризме и правом экстремизме.

Напомним, в Ирландии фанаты Путина избили украинского подростка. Во время драки нападавшие выкрикивали слова: "идите домой, украинцы" и "Путин — король". Как оказалось, в городе Маллингар орудует целая банда подростков, которая терроризирует украинцев.

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