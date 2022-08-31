У Німеччині невідомі підпалили дитсадок для дітей з України, – Bild

Інцидент стався у місті Лейпциг. У момент підпалу дитсадок вже зачинився, ніхто не постраждав. Місцева поліція не відкидає політичних мотивів такого вчинку.

У німецькому місті Лейпциг невідомі спробували підпалити дитячий садок Entdeckerland у районі Грюнау, куди ходять українські діти. Про це пише видання Bild.

Інцидент стався минулих вихідних пізно ввечері, коли заклад уже зачинився.

Журналісти повідомляють, що зловмисники розлили легкозаймисту рідину — спирт або бензин — біля входу і підпалили її. Проте вогонь не перекинувся на дитсадок, тож усе закінчилося лише незначними пошкодженнями дверей.

Як уточнюється, дитячий садок знаходиться за 700 метрів від притулку для біженців, який у п'ятницю, 26 серпня, також закидали запальними сумішами. Проте пожежу вдалося швидко загасити.

Правоохоронці вважають, що ці підпали взаємопов'язані.

"Через таку близьке розміщення один від одного [дитсадка і притулку для біженців] ми не відкидаємо, що між цими двома подіями є зв'язок", — прокоментував те, що сталося, прессекретар держуправління кримінальної поліції Том Бернхардт.

Наразі правоохоронці опитують свідків, вивчають записи з камер відеоспостереження та пости у соціальних мережах у пошуках доказів.

Слідчі не відкидають політичних мотивів у підпалі будівель. До розслідування залучили спецгрупу "Насильство" земельного відомства у кримінальних справах, яка займається розслідуванням справ про тероризм та правий екстремізм.

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