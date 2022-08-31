Смерть Михаила Горбачева: росСМИ озвучили, где пройдет церемония прощания с политиком

По информации журналистов, дочери Горбачева находятся в Москве и примут участие в похоронах. Явится ли на мероприятия президент РФ Владимир Путин — пока неизвестно.

Дочь умершего политика, бывшего президента СССР Михаила Горбачева, Ирина заявила, что похороны ее отца состоятся на Новодевичьем кладбище в Москве. По ее словам, для прощания согласован Колонный зал Дома союзов, о чем пишет российский порта Интерфакс.

Кроме того, российский журналист Алексей Венедиктов, которого в РФ признали иностранным агентом, на своем канале в Telegram также подтвердил то, что прощение с Горбачевым пройдет 3 сентября.

"Прощание с МС (Михаилом Сергеевичем) состоится в субботу. Детали уточняются", – написал он.

Горбачев будет похоронен рядом с супругой. Дочери политика находятся в Москве. В мероприятии также должны принять участие его внучки, о чем написали российские РИА Новости.

Ранее российское информационное агентство ТАСС сообщало, что пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков говорил, что Кремль позже сделает официальное заявление о том, будет ли Путин лично присутствовать на похоронах Горбачева.

Ранее Фокус писал, что вечером во вторник, 30 августа, на 92-м году жизни после продолжительной болезни умер последний Председатель Президиума Верховного Совета СССР и первый президент Советского союза Михаил Горбачев.

Также сообщалось, что в Сеть попало последнее фото Михаила Горбачева. На снимке, сделанном через Scype несколько месяцев назад, Горбачев запечатлен в Центральной клинической больнице, где находился последние два года практически постоянно из-за ухудшающегося здоровья.