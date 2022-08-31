Смерть Михайла Горбачова: росЗМІ озвучили, де пройде церемонія прощання з політиком

За інформацією журналістів, дочки Горбачова перебувають у Москві та візьмуть участь у похороні. Чи з'явиться на заході президент РФ Володимир Путін — поки невідомо.

Дочка померлого політика, колишнього президента СРСР Михайла Горбачова, Ірина заявила, що похорон її батька відбудеться на Новодівочому цвинтарі в Москві. За її словами, для прощання узгоджено Колонну залу Будинку спілок, про що пише російський порт Інтерфакс.

Крім того, російський журналіст Олексій Венедиктов, якого визнали у РФ іноземним агентом, на своєму каналі в Telegram також підтвердив те, що прощення з Горбачовим пройде 3 вересня.

"Прощання з МС (Михайлом Сергійовичем) відбудеться у суботу. Деталі уточнюються", — написав він.

Горбачова поховають поряд з дружиною. Дочки політика перебувають у Москві. У заході також мають взяти участь його онуки, про що написали російські РІА «Новости».

Раніше російське інформаційне агентство ТАСС повідомляло, що прессекретар президента РФ Дмитро Пєсков говорив, що Кремль пізніше зробить офіційну заяву про те, чи Путін особисто буде присутній на похороні Горбачова.

Раніше Фокус писав, що увечері у вівторок, 30 серпня, на 92-му році життя після тривалої хвороби помер останній Голова Президії Верховної Ради СРСР та перший президент Радянського союзу Михайло Горбачов.

Також повідомлялося, що до мережі потрапило останнє фото Михайла Горбачова. На знімку, зробленому через Scype кілька місяців тому, Горбачов знято в Центральній клінічній лікарні, де знаходився останні два роки практично через погіршення здоров'я.