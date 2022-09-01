Дорога в Европу закрыта: четыре страны хотят запретить выдачу виз россиянам

Главы МИД стран ЕС считают, что приостановка действия соглашения об упрощенном визовом режиме с Российской Федерацией является необходимой мерой.

В Польше, Эстонии, Литве и Латвии сообщили о намерении принять меры на национальном уровне для сокращения количества российских граждан, въезжающих в страны Европейского Союза. Финляндия также рассматривает возможность введения аналогичных ограничений в отношении граждан РФ. Об этом пишет Financial Times.

В заявлении глав МИД Польши, Эстонии, Литвы и Латвии говорится, что приостановка действия соглашения об упрощенном визовом режиме с Российской Федерацией является необходимой мерой. Кроме того, нужно резко ограничить выдачу туристических виз.

Страны попросили Европейскую комиссию предложить соответствующие меры по визам, которые могли бы реализовать в ЕС. Стоит отметить, что до тех пор, пока такие меры не примут на уровне ЕС, балтийские страны, граничащие с Россией и Белоруссией, не будут исключать возможности введения на национальном уровне временных мер запрета на выдачу виз гражданам РФ. Также могут ввести ограничения на пересечение границы для россиян, имеющих визы ЕС.

Как отмечает издание Financial Times, с конца февраля этого года, когда РФ напала на Украину, в Финляндию, Польшу, Эстонию, Литву и Латвию въехали около 700 тыс. граждан России, большинство из них — туристы.

Ранее мы сообщали, что министры иностранных дел стран Евросоюза на этой неделе одобрят отмену соглашения с Москвой об упрощенном порядке выдачи виз шенгенских виз россиянам.

Добавим, что в Европарламенте одобряли идею запрета на въезд в ЕС туристам из России. Глава Европейской народной партии Манфред Вебер с трудом представляет ситуацию, когда в странах ЕС есть украинские беженцы и русские, наслаждающиеся жизнью.