Дорога в Європу закрита: чотири країни хочуть заборонити видачу віз росіянам

Глави МЗС країн ЄС вважають, що припинення дії угоди про спрощений візовий режим з Російською Федерацією є необхідним заходом.

У Польщі, Естонії, Литві та Латвії повідомили про намір вжити заходів на національному рівні для скорочення кількості російських громадян, які в'їжджають до країн Європейського Союзу. Фінляндія також розглядає можливість запровадження аналогічних обмежень щодо громадян РФ. Про це пише Financial Times.

У заяві глав МЗС Польщі, Естонії, Литви та Латвії йдеться, що припинення дії угоди про спрощений візовий режим з Російською Федерацією є необхідним заходом. Крім того, необхідно різко обмежити видачу туристичних віз.

Країни попросили Європейську комісію запропонувати відповідні заходи щодо віз, які могли б реалізувати в ЄС. Варто зазначити, що до тих пір, поки такі заходи не приймуть на рівні ЄС, балтійські країни, що межують з Росією і Білоруссю, не будуть виключати можливості введення на національному рівні тимчасових заходів заборони на видачу віз громадянам РФ. Також можуть ввести обмеження на перетин кордону для росіян, які мають візи ЄС.

Як зазначає видання Financial Times, з кінця лютого цього року, коли РФ напала на Україну, до Фінляндії, Польщі, Естонії, Литви та Латвії в'їхали близько 700 тис. громадян Росії, більшість із них — туристи.

Раніше ми повідомляли, що міністри закордонних справ країн Євросоюзу цього тижня схвалять скасування угоди з Москвою про спрощений порядок видачі шенгенських віз росіянам.

Додамо, що в Європарламенті схвалювали ідею заборони на в'їзд до ЄС туристам із Росії. Глава Європейської народної партії Манфред Вебер насилу уявляє ситуацію, коли в країнах ЄС є українські біженці та росіяни, які насолоджуються життям.