Євросоюз скасує угоду про спрощене видавання віз громадянам Росії, – Financial Times

Якщо європейські чиновники перервуть угоду з Москвою, росіянам доведеться готувати більше документів для отримання шенгенської візи. Їх заявки розглядатимуть довше, а консульський збір за оформлення візи збільшиться з 35 до 80 євро.

Міністри закордонних справ країн Євросоюзу цього тижня схвалять скасування угоди з Москвою про спрощений порядок видавання віз шенгенських віз росіянам. Про це повідомила газета Financial Times із посиланням на трьох чиновників, знайомих із перебігом переговорів зі цієї теми.

Міністри планують надати політичну підтримку зупиненню дії угоди на дводенній зустрічі у Празі, яка розпочнеться 30 серпня, у вівторок, кажуть співрозмовники.

"Неприпустимо, щоб російські туристи прогулювалися нашими містами та набережними. Ми повинні надіслати сигнал населенню Росії, що ця війна неприпустима, неприйнятна", — сказав високопоставлений європейський чиновник.

Зупинення угоди про спрощений порядок видавання віз усуне преференційний режим для росіян під час подання заяви на отримання віз ЄС. Їм треба буде здавати більше документів, довше чекати та платити більше грошей за візу, зазначила газета.

[ + – ] Росіяни можуть втратити преференційний режим в отриманні віз ЄС

Один із чиновників зазначив, що ЄС перебуває у винятковій ситуації, яка потребує таких же заходів.

"Ми хочемо піти далі, ніж відмова від спрощеного видавання віз. До кінця року можуть бути внесені глибші зміни", — сказав він у розмові з Financial Times.

Єдиної думки про додаткові заходи – скорочення кількості віз, що видаються росіянам, повне припинення їх видавання чи поширення заборони на Білорусь, у Брюсселі поки що немає.

Видавання європейських віз росіянам

Угоду про спрощене видавання віз між Росією та ЄС уклали у 2007 році. Якщо його призупинять, росіяни надаватимуть більше документів для отримання шенгенської візи, заявки розглядатимуть довше. Консульський збір за її оформлення збільшиться із 35 до 80 євро.

Ініціатива компромісного варіанта належить уряду Чехії, пише агентство Bloomberg.

"Такий крок не буде таким радикальним, як пропонують інші члени ЄС, зокрема Естонія. Це, як і раніше, дозволить росіянам і білорусам подавати заявки на короткостроковий в'їзд", — зазначило агентство.

[ + – ] Німеччина, Австрія та південні країни ЄС залежать від російських туристів

Європейські чиновники очікують на жорсткі дебати в Празі за масштабами обмежень, оскільки Німеччина, Австрія та південні країни ЄС залежать від російських туристів і чинитимуть опір.

Глава європейської дипломатії Жозеп Боррель сказав, що заборона на в'їзд для всіх росіян до Євросоюзу – це "не дуже хороша ідея", тому що багато громадян Росії хочуть залишити країну.

Лідери країн Балтії дали зрозуміти, що на регіональному рівні можуть заборонити видавання російських віз, якщо ЄС не матиме твердої позиції з цього питання. Президент Литви Ґітанас Науседа вважає, що всі росіяни є відповідальними за військове вторгнення в Україну.

"Сьогодні ми обманюємо себе, що це війна Путіна і російський народ не має до неї жодного стосунку. На жаль, це не так, російський народ підтримує війну", — заявив він.

Нагадаємо, що в Європарламенті схвалювали ідею заборони на в'їзд до ЄС туристам із Росії. Глава Європейської народної партії Манфред Вебер насилу уявляє ситуацію, коли в країнах ЄС є українські біженці та росіяни, які насолоджуються життям.

Міністр закордонних справ Естонії Урмас Рейнсалу підтримав максимальне скорочення переліку підстав для видавання віз росіянам. Санкції мають посилити тиск на Росію, щоб війна в Україні припинилася.

У європейському прикордонному агентстві Frontex підраховували, що понад 60% росіян прибули до Євросоюзу після початку повномасштабної війни в Україні через Естонію та Фінляндію.