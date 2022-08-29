Евросоюз отменит соглашение об упрощенной выдаче виз гражданам России, – Financial Times

Если европейские чиновники прервут соглашение с Москвой, россиянам придется готовить больше документов для получения шенгенской визы. Их заявки будут рассматривать дольше, а консульский сбор за оформление визы увеличится с 35 до 80 евро.

Министры иностранных дел стран Евросоюза на этой неделе одобрят отмену соглашения с Москвой об упрощенном порядке выдачи виз шенгенских виз россиянам. Об этом сообщила газета Financial Times со ссылкой на трех чиновников, знакомых с ходом переговоров по этой теме.

Министры планируют оказать политическую поддержку приостановке действия соглашения на двухдневной встрече в Праге, которая начнется 30 августа, во вторник, говорят собеседники.

"Недопустимо, чтобы российские туристы прогуливались по нашим городам и набережным. Мы должны послать сигнал населению России, что эта война недопустима, неприемлема", — сказал высокопоставленный европейский чиновник.

Остановка соглашения об упрощенном порядке выдачи виз устранит преференциальный режим для россиян при подаче заявления на получение виз ЕС. Им нужно будет сдавать больше документов, дольше ждать и платить больше денег за визу, указала газета.

[ + – ] Россияне могут лишиться преференциального режима в получении виз ЕС

Один из чиновников отметил, что ЕС находится в исключительной ситуации, требующей таких же мер.

"Мы хотим пойти дальше, чем отказ от упрощенной выдачи виз. К концу года могут быть внесены более глубокие изменения", — сказал он в беседе с Financial Times.

Единого мнения о дополнительных мерах – сокращении количества виз, выдаваемых россиянам, полном прекращении их выдачи или распространение запрета на Беларусь, в Брюсселе пока нет.

Выдача европейских виз россиянам

Соглашение об упрощенной выдаче виз между Россией и ЕС заключили в 2007 году. Если его приостановят, россияне будут предоставлять больше документов для получения шенгенской визы, заявки будут рассматривать дольше. Консульский сбор за ее оформление увеличится с 35 до 80 евро.

Инициатива компромиссного варианта принадлежит правительству Чехии, писало агентство Bloomberg.

"Такой шаг не будет столь радикальным, как предлагают другие члены ЕС, в том числе Эстония. Это по-прежнему позволит россиянам и белорусам подавать заявки на краткосрочный въезд", – отметило агентство.

[ + – ] Германия, Австрия и южные страны ЕС зависят от российских туристов

Европейские чиновники ожидают жесткие дебаты в Праге по масштабам ограничений, поскольку Германия, Австрия и южные страны ЕС зависят от российских туристов и будут сопротивляться.

Глава европейской дипломатии Жозеп Боррель сказал, что запрет на въезд для всех россиян в Евросоюз — это "не очень хорошая идея", потому что многие граждане России хотят покинуть страну.

Лидеры стран Балтии дали понять, что на региональном уровне могут запретить выдачу российских виз, если у ЕС не будет твердой позиции по этому вопросу. Президент Литвы Гитанас Науседа считает, что все россияне ответственны за военное вторжение в Украину.

"Сегодня мы обманываем себя, что это война Путина и русский народ не имеет к ней никакого отношения. Увы, это не так, русский народ поддерживает войну", — заявил он.

Напомним, что в Европарламенте одобряли идею запрета на въезд в ЕС туристам из России. Глава Европейской народной партии Манфред Вебер с трудом представляет ситуацию, когда в странах ЕС есть украинские беженцы и русские, наслаждающиеся жизнью.

Министр иностранных дел Эстонии Урмас Рейнсалу поддержал максимальное сокращение списка оснований для выдачи виз россиянам. Санкции должны усилить давление на Россию, чтобы война в Украине прекратилась.

В европейском пограничном агентстве Frontex подсчитывали, что более 60% россиян прибыли в Евросоюз после начала полномасштабной войны в Украине через Эстонию и Финляндию.