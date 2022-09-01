Смотрите вверх: в России объявили об угрозе терактов с применением беспилотников

Полицейским приказали следить за небом и результат уже есть: в Москве задержали фотографа пропагандистского СМИ, который решил поснимать с дрона в районе здания минобороны.

Российские полицейские получили приказ внимательно следить за небом. Руководство МВД пояснило, что в одном из крупных городов России, в том числе в Москве, могут устроить теракт с помощью беспилотника, пишет "База".

Информаторы МВД не сообщили подробностей якобы готовящейся акции, поэтому полицейские должны обращать пристальное внимание на операторов дронов и сразу доставлять их в отдел.

По данным издания, полицейские серьезно отнеслись к приказу начальства, в Москве уже есть первый задержанный. Им оказался 44-летний Сергей Фадеичев, работающий в государственном пропагандистском СМИ — агентстве ТАСС. Фадеичев поднял дрон в районе здания минобороны на Пресненском Валу, он хотел сделать снимки с высоты в центре российской столицы. Однако корреспондента ТАСС быстро задержали и доставили в местный отдел внутренних дел.

Напомним, ранее секретарь Совета нацбезопасности и обороны Украины Алексей Данилов предупреждал, что российские спецслужбы могут устроить теракты на территории РФ. В условиях когда среди россиян падает поддержка войны против Украины, с помощью кровавых акций с жертвами среди мирного населения хотят "мобилизовать" общество.

В начале августа в ФСБ РФ обвинили "Правый сектор" в подготовке терактов в военкомате и прокуратуре на Кавказе.