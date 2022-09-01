Дивіться вверх: у Росії оголосили про загрозу терактів із застосуванням безпілотників

Поліцейським наказали стежити за небом і результат уже є: у Москві затримали фотографа пропагандистського ЗМІ, який вирішив познімати з дрона поблизу будівлі міноборони.

Російські поліцейські одержали наказ уважно стежити за небом. Керівництво МВС пояснило, що в одному з великих міст Росії, зокрема в Москві, можуть влаштувати теракт за допомогою безпілотника, пише "База".

Інформатори МВС не повідомили подробиць акції, що нібито готується, тому поліцейські повинні звертати пильну увагу на операторів дронів і відразу доставляти їх до відділку.

За даними видання, поліцейські серйозно сприйняли наказ начальства, у Москві вже є перший затриманий. Ним виявився 44-річний Сергій Фадєчєв, який працює в державному пропагандистському ЗМІ — агентстві ТАСС. Фадєчєв підняв дрон у районі будівлі Міноборони на Пресненському Валу, він хотів зробити знімки з висоти у центрі російської столиці. Проте кореспондента ТАСС швидко затримали та доставили до місцевого відділку внутрішніх справ.

Нагадаємо, раніше секретар Ради нацбезпеки й оборони України Олексій Данілов попереджав, що російські спецслужби можуть влаштувати теракти на території РФ. В умовах коли серед росіян падає підтримка війни проти України, за допомогою кривавих акцій із жертвами серед мирного населення хочуть "мобілізувати" суспільство.

На початку серпня в ФСБ РФ звинуватили "Правий сектор" у підготовці терактів у військкоматі та прокуратурі на Кавказі.