Убрали 15 млн человек: партия "Единая Россия" провела чистку своих сторонников, – СМИ

Единороссы выкинули из мобилизационной базы людей, чья лояльность может быть под вопросом, в том числе тех, кто лайкал Навального в соцсетях. Таким образом партия готовится к президентским выборам в 2024 году.

Партия "Единая Россия" провела чистку мобилизационной базы своих сторонников. Из нее убрали около 15 млн человек. Об этом пишет российское агентство РБК со ссылкой на источники в партии.

Как уточняет агентство, о планах единороссов почистить и обновить базу было известно еще в феврале этого года. Члены партии пришли к выводу, что более половины людей в их базе не лояльны "Единой России", либо их данные устарели.

В то же время, источники издания "Коммерсантъ" сообщали, что в списках было лишь около 40% тех, кто лоялен партии. Журналисты тогда писали, что к 2024 году, когда в РФ пройдут президентские выборы, в базе должно быть не менее 30 млн реальных сторонников Владимира Путина.

Источник РБК, в свою очередь, рассказал, что из базы удаляли тех, чьи данные вызывали хоть какие-то сомнения. На лояльность членов проверяли с помощью специальной программы, изучающей соцсети. Если она, к примеру, фиксировала, что кто-то из единороссов ставил лайки Алексею Навальному, то этих людей удаляли из партийных списков.

Чистка базы завершилась в июне. В какой-то момент число содержащихся в ней сторонников упало с изначальных 25 млн человек до 10 млн. Таким образом, в целом партийный список сократился в два с половиной раза.

Теперь единороссы планируют снова наращивать свою базу, но уже за счет полностью лояльных партии людей.

Для этого в "Единой России" ввели KPI по привлечению сторонников. До конца года депутаты-одномандатники Госдумы обязаны "завербовать" по 1,5 тыс. новых людей, а те, кто прошел по спискам, — 500 человек. Депутаты заксобраний, избранных по округам, — 500 человек, списочники — 300. Каждый одномандатник из Гордумы должен привлечь не менее 150 сторонников, а списочник — 50.

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