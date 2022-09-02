Прибрали 15 млн людей: партія "Единая Россия" провела чистку своїх прихильників, – ЗМІ

Єдинороси викинули з мобілізаційної бази людей, чия лояльність може бути під питанням, зокрема тих, хто лайкав Навального у соцмережах. Так партія готується до президентських виборів 2024 року.

Партія "Единая Россия" провела чистку мобілізаційної бази своїх прихильників. З неї прибрали майже 15 млн людей. Про це пише російське агентство РБК із посиланням на джерела в партії.

Як уточнює агентство, про плани єдиноросів почистити й оновити базу було відомо ще в лютому цього року. Члени партії дійшли висновку, що понад половина людей у їхній базі не лояльні до "Единой России", або їх дані застаріли.

Водночас, джерела видання "Коммерсантъ" повідомляли, що в списках було лише приблизно 40% тих, хто лояльний до партії. Журналісти тоді писали, що до 2024 року, коли в РФ відбудуться президентські вибори, в базі має бути не менше 30 млн реальних прихильників Володимира Путіна.

Джерело РБК, зі свого боку, розповіло, що з бази видаляли тих, чиї дані викликали хоч якісь сумніви. На лояльність членів перевіряли за допомогою спеціальної програми, яка вивчає соцмережу. Якщо вона, наприклад, фіксувала, що хтось з єдиноросів ставив лайки Олексію Навальному, то цих людей видаляли з партійних списків.

Чистка бази завершилась у червні. У якийсь момент кількість прихильників, що містяться в ній, впала з початкових 25 млн осіб до 10 млн. Так, загалом партійний список скоротився в два з половиною рази.

Тепер єдинороси планують знову нарощувати свою базу, але вже за рахунок повністю лояльних до партії людей.

Для цього в "Единой России" ввели KPI із залучення прихильників. До кінця року депутати-одномандатники Держдуми зобов'язані "завербувати" по 1,5 тис. нових людей, а ті, хто пройшов за списками, — 500 осіб. Депутати закзборів, обраних по округах, — 500 осіб, списочники — 300. Кожен одномандатник із Міськдуми має залучити щонайменше 150 прихильників, а списочник — 50.

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