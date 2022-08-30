Не сподобалися депутату Держдуми: в РФ шукають авторів "екстремістських" матеріалів на "Вікіпедії"

Пошук і встановлення осіб відбувається за зверненням депутата Держдуми РФ від партії "Единая Россия" Андрія Альшевських. Він звинуватив Захід у "нападах на РФ у багатьох напрямках".

У Росії почали шукати авторів різних статей в інтернет-енциклопедії "Вікіпедія", які нібито мають ознаки екстремістських. Пошук і встановлення осіб, які здійснюють адміністрування ресурсу, відбувається за зверненням депутата Держдуми РФ від партії "Единая Россия" Андрія Альшевських. Про це він розповів у Telegram.

Російський політик звинуватив Захід у "нападах на Росію за багатьма напрямами". На його думку, "Вікіпедія" заповнена безліччю "русофобних" матеріалів.

Тому депутат Держдуми звернувся до Головного управління МВС Москви щодо "факту розміщення на порталі "Вікіпедія" інформаційних матеріалів, що містять порушення законодавства про протидію екстремістській діяльності".

У відомстві відповіли йому, що в російській столиці проводиться перевірка з метою встановлення особистостей авторів матеріалів, а про результати перевірки повідомлять згодом.

Нагадаємо, 23 серпня стало відомо, що в Росії створили альтернативу "Вікіпедії". Ресурс назвали "Руніверсаліс", редактори нової онлайн-енциклопедії заявляють, що віддають пріоритет офіційный позиції РФ щодо війни в Україні та дотримання традиційних цінностей.

Проте вже 24 серпня "Руніверсаліс" перестав працювати через потужні DDoS-атаки, до якої сайт виявився зовсім не готовий.