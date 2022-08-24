Російська заміна "Вікіпедії" перестала працювати невдовзі після запуску: постаралися хакери

Хостер вважає причиною збою потужну DDoS-атаку, до якої сайт виявився не готовим.

Портал під назвою "Руніверсаліс", який покликаний замінити "Вікіпедію" в Росії, перестав працювати незабаром після запуску. Розробники підтвердили збій на своєму Telegram-каналі.

На момент написання матеріалу головна сторінка сайту "Руніверсаліс" не відкривається — браузер повідомляє: "Не вдається отримати доступ". Розробники пов'язують збій із підвищеним інтересом користувачів, проте, за словами хостера, "аномальне навантаження" більше характерне для DDoS-атаки.

"Сайт тимчасово недоступний. Ми шукаємо рішення для якнайшвидшого повернення сайту в дію", — наголошується в повідомленні.

[ + – ] Сайт "Руніверсаліс" не працює Фото: Скриншот

Як повідомляли раніше, російську онлайн-енциклопедію "Руніверсаліс" запустили 23 серпня, але вона не встигла попрацювати в нормальному режимі навіть добу. Автори запевняють, що у минулому були редакторами та адміністраторами російськомовної "Вікіпедії", але вирішили створити свою власну базу на серверах, розташованих у РФ. Вони заявили, що дотримуватимуться законів РФ і розміщуватимуть лише російську версію подій, що відбуваються в Україні.

Водночас творці пообіцяли спиратися на матеріали оригінальної "Вікіпедії". На момент запуску інтерфейс "Руніверсалісу" сильно нагадував свій прообраз, а база містила понад 8 тисяч статей. На стартовій сторінці розмістили блок пропагандистських матеріалів, присвячених війні в Україні. Як розповів депутат Держдуми Антон Горелкін, розробники енциклопедії переносять свої статті, "очищуючи від пропаганди та шкідливого контенту".

Раніше писали, що сторінку про "підривницю" Дар'ї Дугіної в Wikipedia створили в день її "викриття" ФСБ. У статті Наталю Вовк назвали чинною військовослужбовицею Нацгвардії України та бійцем полку спеціальних операцій "Азов".

У червні РФ зажадали, щоб "Вікіпедія" видалила статті про бої за Харків. Генеральна прокуратура Росії вважає, ніби в ній містяться неправдиві відомості про використання фосфорних бомб та постраждалих цивільних осіб.