Российская замена "Википедии" перестала работать вскоре после запуска: постарались хакеры

Хостер считает причиной сбоя мощную DDoS-атаку, к которой сайт оказался совершенно не готов.

Портал под названием "Руниверсалис", который призван заменить "Википедию" в России, перестал работать вскоре после запуска. Разработчики подтвердили сбой на своем Telegram-канале.

На момент написания материала главная страница сайта "Руниверсалис" не открывается — браузер сообщает: "Не удается получить доступ". Разработчики связывают сбой с повышенным интересом пользователей, однако по словам хостера, "аномальная нагрузка" больше характерна для DDoS-атаки.

"Сайт временно недоступен. Мы ищем решение для скорейшего возврата сайта в строй", — отмечается в сообщении.

[ + – ] Сайт "Руниверсалис" не работает Фото: Скриншот

Как сообщали ранее, российскую онлайн-энциклопедию "Руниверсалис" запустили 23 августа, но он не успел проработать в нормальном режиме даже суток. Авторы уверяют, что в прошлом были редакторами и администраторами русскоязычной "Википедии", но решили создать свою собственную базу на серверах, расположенных в РФ. Они заявили, что будут придерживаться законов РФ и размещать только российскую версию событий, происходящих в Украине.

При этом создатели пообещали опираться на материалы оригинальной "Википедии". На момент запуска интерфейс "Руниверсалиса" сильно напоминал свой прообраз, а база содержала более 8 тысяч статей. На стартовой странице разместили блок пропагандистских материалов, посвященных войне в Украине. Как рассказал депутат Госдумы Антон Горелкин, разработчики энциклопедии переносят свои статьи, "очищая от пропаганды и вредоносного контента".

Ранее писали, что страницу о "подрывательнице" Дарьи Дугиной в Wikipedia создали в день ее "разоблачения" ФСБ. В статье Наталью Вовк назвали действующей военнослужащей Нацгвардии Украины и бойцом полка специальных операций "Азов".

В июне РФ потребовали, чтобы "Википедия" удалила статьи о боях за Харьков. Генеральная прокуратура России считает, будто в ней содержатся неправдивые сведения об использовании фосфорных бомб и пострадавших гражданских лицах.