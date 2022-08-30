Не понравились депутату Госдумы: в РФ ищут авторов "экстремистских" материалов на "Википедии"

Поиск и установка лиц происходит по обращению депутата Госдумы РФ от партии "Единая Россия" Андрея Альшевских. Он обвинил Запад в "нападках на РФ по многим направлениям".

В России начали искать авторов различных статей в интернет-энциклопедии "Википедия", которые якобы имеют признаки экстремистских. Поиск и установка лиц, осуществляющих администрирование ресурса, происходит по обращению депутата Госдумы РФ от партии "Единая Россия" Андрея Альшевских. Об этом он рассказал в Telegram.

Российский политик обвинил Запад в "нападках на Россию по многим направлениям". По его мнению, "Википедия" заполнена множеством "русофобных" материалов.

Поэтому депутат Госдумы обратился в Главное управление МВД Москвы по "факту размещения на портале "Википедия" информационных материалов, содержащих нарушения законодательства о противодействии экстремистской деятельности".

В ведомстве ответили ему, что в российской столице проводится проверка с целью установки личностей авторов материалов, а о результатах проверки сообщат со временем.

Напомним, 23 августа стало известно, что в России создали альтернативу "Википедии". Ресурс назвали "Руниверсалис", аедакторы новой онлайн-энциклопедии заявляют, что отдают приоритет официальной позиции РФ по войне в Украине и соблюдению традиционных ценностей.

Однако уже 24 августа "Руниверсалис" перестал работать из-за мощных DDoS-атак, к которой сайт оказался совершенно не готов.