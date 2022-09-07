Как учат детей в Великобритании: разрыв шаблонов для украинцев

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Визы, полученные украинцами в Британии, предоставляют право на бесплатное образование, здравоохранение, работу и финансовую помощь от государства. Впечатляет скорость предоставления мест в школах для детей, приехавших из Украины. Две программы, по которым украинцы могут приехать в Британию, открыли в марте, и уже в марте – апреле первые дети пошли в британские школы.

Преимущественно места предоставляются в школах, ближайших к адресу проживания учащегося. Отмечу, что в британской системе образования обособлены начальная и средняя школы.

В начальную школу принимают с 2 лет 9 месяцев, это Nursery, необязательный подготовительный класс.

Однако ходят в него в школьной форме с портфелем стандартного размера и выглядят серьезно. И, конечно, никакого тихого часа и сна там нет. Обычная себе такая школьная жизнь в три года. Но необязательно.

А вот в 4 года в Британии уже обязательно идти в школу. Итак, в первом году обязательной школы каждому исполнится пять лет. Значит, дети 6-7 лет, которые сейчас приехали из Украины и которые в Украине только пошли бы в школу, идут уже во 2-й класс в Британии, а фактически у их сверстников это уже третий год в школе.

[ + – ] Будущий премьер-министр Великобритании Борис Джонсон (справа) с отцом

То есть в начальной школе Великобритании все просто с определением класса. Детей из Украины направляют по возрасту. Высока вероятность, что большинство из них быстро адаптируется, заговорит по-английски и будут полностью интегрированы в процесс обучения. Но, конечно, сейчас тормозит процесс обучения то, что в шесть лет, в отличие от британских ровесников, они не умеют читать даже на родном языке.

Начальная школа в Великобритании — это до 6-го класс включительно, после чего происходит переход в среднюю.

Средняя школа в Великобритании государственная, частная и селективная (Grammar School). В 7-м классе, то есть в первом в средней школе, учащимся исполняется 12 лет.

На неформальном собеседовании с семьей происходит определение, в какой класс отнести ученика из Украины, к сверстникам или на класс меньше. Бывает даже вместо средней направляют в шестой класс начальной школы Британии. Я бы как мать на такое не согласилась. И что немаловажно, последнее слово в принятии этого решения именно за семьей.

В 10-м классе GCSE (общий аттестат о среднем образовании) — это академическая квалификация по определенным предметам. Список предметов каждый ученик выбирает для себя самостоятельно в 9-м классе. Вообще, самостоятельность ученика — это одна из главных черт британской системы образования.

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Увидела сегодня такой комментарий одного отца:

"Имею возможность сравнить. Еще до войны у меня ребенок учился в украинской школе, а затем — в британской. В британской школе уровень образования выше, там глубже рассматриваются все предметы, более приближенные к практике. Единственный момент, который слабее по сравнению с украинской программой, это математика, но даже не слабее, а другая система, где этот предмет более глубоко изучается в старшей школе, и дети успешно все догоняют. К тому же отношения между преподавателями и детьми не сравнить. Единственный момент, отличающийся от нашего формата образования и иногда усложняющий обучение детей, нуждающихся в большем контроле, это отстраненность родителей от процесса обучения. Фактически без инициативы ребенка родители не могут ориентироваться и видят только результат." Понимаю, насколько холодный душ для многих мам то, что они станут отстранены от процесса обучения, отдав детей в британские школы.

В британскую школу даже покупать ничего не нужно, кроме школьной формы. Уверена, что дети будут получать радость и удовольствие от своей автономии и свободы. Однако станут более организованными и дисциплинированными. Школа в Великобритании этому учит превосходно.

Чувствуя растерянность от потери контроля над процессом обучения как последним форпостом, некоторые мамы будут использовать украинскую онлайн-школу, где можно будет контролировать и проверять.

Не все из них спросят своих детей, хотят ли они две школы одновременно. И главное — ради чего такая двойная школа? Поскольку квалификации британских учителей хватит, чтобы дать украинским детям знания. Им расскажут то же, что 138-ми британским Нобелевским лауреатам, и дадут возможность поступить в те же университеты, где те получили образование.

[ + – ] Принц Чарльз по дороге в школу в Беркшире, 1958 год [ + – ] Принц Чарльз в роли Макбета в школьной постановке Шекспира, 1965 год [ + – ] Герцог Эдинбургский Филипп ведет за руку сына, принца Чарльза, в школу Гордонстоун, 1962 год

И здесь возникает вопрос: захотят ли дети возвращаться в Украину?

Подавляющее большинство не вернется. Возможно, это один из аргументов мам, которые уже вернули своих детей в Украину. Оставшиеся же одержали минимум две маленькие победы. Первую — когда смогли уехать и отдать детей в школы. Вторую — когда не забрали их и не уехали назад.

И на этом поле осталась лишь одна маленькая преграда — спокойно отдать процесс обучения в руки местной школы, расслабиться и получать удовольствие от такого положения вещей в учебном процессе.

[ + – ] Одна из школ в Великобритании [ + – ] Школьники в Великобритании с начальной школы учатся быть самостоятельными

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