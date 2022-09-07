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Світ

Як навчають дітей у Великій Британії: розрив шаблонів для українців

З України до Британії за пів року приїхало за програмами понад 100 тисяч людей. А це означає, що десятки тисяч українських дітей пішли в британські школи. Для батьків це справжній шок.

Юлія Блажнова-Рекуха
Юлія Блажнова-Рекуха
Волонтерка, співорганізаторка UK for Ukraine
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Фото: internationalwealth.info | У Великій Британії є школи, де хлопчики та дівчатка вчаться порізно

Візи, отримані українцями у Британії, надають право на безкоштовну освіту, охорону здоров'я, роботу та фінансову допомогу від держави. Вражає швидкість надання місць у школах для дітей, які приїхали з України. Дві програми, за якими українці можуть приїхати до Британії, відкрили у березні, і вже в березні–квітні перші діти пішли в британські школи.

Переважно місця надаються у школах, найближчих до адреси проживання учня. Зазначу, що в британській системі освіти відокремлено початкову та середню школи.

У початкову школу приймають з 2 років 9 місяців, це Nursery, необов'язковий підготовчий клас.

Однак ходять у нього у шкільній формі з портфелем стандартного розміру та виглядають серйозно. І, звичайно, ніякої тихої години та сну там немає. Звичайне собі таке шкільне життя у три роки. Але необов'язково.

А ось у 4 роки у Британії вже обов'язково йти до школи. Так, у першому році обов'язкової школи кожному виповниться п'ять років. Отже, діти 6-7 років, які зараз приїхали з України і які в Україні тільки пішли б до школи, йдуть уже в 2-ий клас у Британії, а фактично у їхніх однолітків це вже третій рік у школі.

Борис Джонсон школа Великобританії освіта
Майбутній прем'єр-міністр Великої Британії Борис Джонсон (праворуч) із батьком

Тобто, у початковій школі Великої Британії все просто з визначенням класу. Дітей з України спрямовують за віком. Висока ймовірність, що більшість із них швидко адаптується, заговорить англійською і будуть повністю інтегровані у процес навчання. Але, звичайно, зараз гальмує процес навчання те, що у шість років, на відміну від британських ровесників, вони не вміють читати навіть рідною мовою.

Початкова школа у Великій Британії — це до 6-го класу включно, після чого відбувається перехід у середню.

Середня школа у Великій Британії державна, приватна та селективна (Grammar School). У 7-му класі, тобто в першому в середній школі, учням виповнюється 12 років.

На неформальній співбесіді із сім'єю відбувається визначення, у який клас відправити учня з України, до однолітків чи на клас менше. Буває навіть замість середньої спрямовують у шостий клас початкової школи Британії. Я як мати на таке не погодилася. І що важливо, останнє слово в ухваленні цього рішення саме за сім'єю.

У 10-му класі GCSE (загальний атестат про середню освіту) — це академічна кваліфікація з певних предметів. Список предметів кожен учень обирає собі самостійно в 9-му класі. Взагалі, самостійність учня — це одна з головних рис британської системи освіти.

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Побачила сьогодні такий коментар одного батька:

"Маю можливість порівняти. Ще до війни у мене дитина навчалася в українській школі, а потім — у британській. У британській школі рівень освіти вищий, там глибше розглядаються всі предмети, більш наближені до практики. Єдиний момент, який слабший порівняно з українською програмою, це математика, але навіть не слабша, а інша система, де цей предмет більш глибоко вивчається у старшій школі, і діти успішно все наздоганяють. До того ж стосунки між викладачами та дітьми не порівняти. Єдиний момент, який відрізняється від нашого формату освіти й іноді ускладнює навчання дітей, які потребують більшого контролю, це відстороненість батьків від процесу навчання. Фактично без ініціативи дитини батьки не можуть орієнтуватися і бачать тільки результат". Розумію, наскільки холодний душ для багатьох мам те, що вони відстороняться від процесу навчання, віддавши дітей у британські школи.

У британську школу навіть купувати нічого не потрібно, окрім шкільної форми. Впевнена, що діти отримуватимуть радість та задоволення від своєї автономії та свободи. Проте стануть більш організованими та дисциплінованими. Школа у Великій Британії цьому навчає чудово.

Відчуваючи розгубленість від втрати контролю за процесом навчання як останнім форпостом, деякі мами будуть використовувати українську онлайн-школу, де можна буде контролювати та перевіряти.

Не всі з них запитають своїх дітей, чи вони хочуть дві школи одночасно. І головне — навіщо така подвійна школа? Оскільки кваліфікації британських вчителів вистачить, щоб дати українським дітям знання. Їм розкажуть те саме, що 138-ми британським Нобелівським лауреатам, і дадуть можливість вступити до тих же університетів, де ті здобули освіту.

Принц Чарльз дорогою до школи в Беркширі, 1958 рік
Принц Чарльз дорогою до школи в Беркширі, 1958 рік
Принц Чарльз у ролі Макбета у шкільній постановці Шекспіра, 1965 рік
Принц Чарльз у ролі Макбета у шкільній постановці Шекспіра, 1965 рік
Герцог Единбурзький Філіпп веде за руку сина, принца Чарльза, до школи Гордонстоун, 1962 рік
Герцог Единбурзький Філіпп веде за руку сина, принца Чарльза, до школи Гордонстоун, 1962 рік
Принц Чарльз дорогою до школи в Беркширі, 1958 рік
Принц Чарльз у ролі Макбета у шкільній постановці Шекспіра, 1965 рік
Герцог Единбурзький Філіпп веде за руку сина, принца Чарльза, до школи Гордонстоун, 1962 рік

І тут постає питання: чи захочуть діти повертатися в Україну?

Переважна більшість не повернеться. Можливо, це один з аргументів мам, які вже повернули своїх дітей в Україну. Ті, хто залишився, здобули мінімум дві маленькі перемоги. Першу — коли змогли виїхати та віддати дітей до шкіл. Другу, коли не забрали їх і не поїхали назад.

І на цьому полі залишилася лише одна маленька перешкода — спокійно віддати процес навчання у руки місцевої школи, розслабитися та отримувати задоволення від такого стану речей у навчальному процесі.

освіта у Великобританії, школа у британії
Одна зі шкіл у Великій Британії
освіта у Великобританії, школа у британії
Школярі у Великій Британії з початкової школи вчаться бути самостійними

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