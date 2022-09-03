В Турции гигантская черепаха напала на российскую туристку (фото)

Пенсионерку спас местный житель, который отогнал черепаху. Но теперь россиянка жалуется на боязнь плавать в море.

На курорте в Турции огромная морская черепаха напала на туристку из России — 64-летнюю Лидию Базарову — и покусала ее. Об этом сообщает New York Post.

Известно, что инцидент произошел недалеко от морского курорта Гюзеолаба в Анталии на западе Турции.

Базарова плавала в трех метрах от побережья, когда почувствовала, что кто-то схватил ее сзади. Нападавшим оказалась морская головастая черепаха логгерхед. Она начала тащить туристку под воду.

В какой-то момент черепаха разжала челюсти, но только для того, чтоб схватить россиянку еще сильнее.

"Я била руками по воде, я тонула. Я не знаю, как долго это продолжалось", — рассказала журналистам российская туристка.

[ + – ] Лидия Базарова призналась, что из-за ситуации с черепахой теперь боится плавать Фото: İhlas News Agency

Базорову спас Мустафа Сари. Мужчина отвлек рептилию громким криком. Потом он попытался освободить туристку из челюстей черепахи. Рептилия укусила и его.

В конце концов россиянке удалось вырваться и убежать на берег, где она обратилась за медицинской помощью. Медики констатировали кровоизлияния в мягкие ткани. Кроме того, морская черепаха покусала туристке пальцы на руках.

[ + – ] Морская черепаха укусила российскую туристку Фото: İhlas News Agency

Женщина призналась журналистам, что из-за происшествия с черепахой больше не сможет войти в море и плавать, так как ей мешает страх.

Что известно о черепахе логгерхед, которая укусила туристку из России в Турции

Логгерхед, головастая черепаха, головастая морская черепаха или каретта — вид морских черепах, единственный представитель рода логгерхеды или головастые морские черепахи.Взрослая черепаха достигает длины в 70—95 см и массы от 80 до 200 кг.

Питается преимущественно моллюсками и ракообразными, а также рыбами, медузами, губками.

Гнездятся черепахи в основном на пляжах на которых они родились.

Логгерхед распространен в водах Индийского, Тихого и Атлантического океанов (включая Средиземное море).

[ + – ] Черепаха логгерхед, которая напала на россиянку

Напомним, ранее в Одесском зоопарке волки искусали 6-летнюю россиянку. Потерпевшая девочка приехала в Одессу с матерью на отдых, но женщина за ребенком не следила.

Также Фокус писал о том, что в Египте акула напала на женщину. 68-летняя женщина смогла самостоятельно выбраться на берег, где ее уже ждали медики. Однако спасти ее не удалось.