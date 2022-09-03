У Туреччині гігантська черепаха напала на російську туристку (фото)

Пенсіонерку врятував місцевий житель, який відігнав черепаху. Але тепер росіянка скаржиться на побоювання плавати в морі.

На курорті Туреччини величезна морська черепаха напала на туристку з Росії — 64-річну Лідію Базарову — і покусала її. Про це повідомляє New York Post.

Відомо, що інцидент стався неподалік морського курорту Гюзеолаба в Анталії на заході Туреччини.

Базарова плавала за три метри від узбережжя, коли відчула, що хтось схопив її ззаду. Нападником виявилася морська довгоголова черепаха Лоґергед. Вона почала тягти туристку під воду.

У якусь мить черепаха розтиснула щелепи, але тільки для того, щоб схопити росіянку ще сильніше.

"Я била руками по воді, я тонула. Я не знаю, як довго це тривало", — розповіла російська туристка.

[ + – ] Лідія Базарова зізналася, що через ситуацію з черепахою тепер боїться плавати Фото: İhlas News Agency

Базорову врятував Мустафа Сарі. Чоловік відвернув рептилію гучним криком. Потім він спробував звільнити туристку зі щелеп черепахи. Рептилія вкусила і його.

Зрештою, росіянці вдалося вирватися і втекти на берег, де вона звернулася за медичною допомогою. Медики констатували крововилив у м'які тканини. Окрім того, морська черепаха покусала туристці пальці на руках.

[ + – ] Морська черепаха вкусила російську туристку Фото: İhlas News Agency

Жінка зізналася журналістам, що через подію з черепахою більше не зможе увійти в море та плавати, бо їй заважає страх.

Що відомо про черепаху лоґергед, яка вкусила туристку з Росії в Туреччині

Лоґергед, довгоголова черепаха, довгоголова морська черепаха або каретта — вид морських черепах, єдиний представник роду лоґергеди або довгоголові морські черепахи. Доросла черепаха досягає довжини 70-95 см і маси від 80 до 200 кг.

Харчується переважно молюсками та ракоподібними, а також рибами, медузами, губками.

Гніздяться черепахи переважно на пляжах, на яких вони народилися.

Лоґергед поширений у водах Індійського, Тихого та Атлантичного океанів (враховуючи Середземне море).

[ + – ] Черепаха Лоґергед, яка напала на росіянку

Нагадаємо, раніше в Одеському зоопарку вовки покусали 6-річну росіянку. Потерпіла дівчинка приїхала в Одесу з матір'ю на відпочинок, але жінка не стежила за дитиною.

Також Фокус писав про те, що в Єгипті акула напала на жінку. 68-річна жінка змогла самостійно вибратися на берег, де на неї вже чекали медики. Однак урятувати її не вдалося.